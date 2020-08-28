В Кузбассе в честь праздника чествуют шахтерские династии

Сегодня династия Фаляховых объединяет более 15 родственников, связанных с шахтерским делом. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Свою горняцкую родословную она начинает с трех братьев – Саида, Зинура и Назира – пришедших в середине прошлого века работать на шахту «Комсомолец». На троих приходится 80 лет шахтерского «комсомольского» стажа. И 27 из них - на фронтовика Саида. Все четверо его сыновей также работали на шахте «Комсомолец». Здесь же до сих пор трудится мастером ламповой дочь - Фаляхова (Воробьева) Зульфия Саидовна.

Продолжают шахтерские традиции внуки и даже уже правнуки Саида. Недавняя выпускница горнотехнического техникум Алина Фаляхова работает диспетчером по промбезопасности в Едином диспетчерско-аналитическом центре компании «СУЭК-Кузбасс». А ее брат Рустэм готовится учиться в МИСиС на горного инженера.

Продолжают шахтерские традиции внуки и даже уже правнуки Саида Фаляхова. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Сегодня династия Фаляховых объединяет более 15 родственников, связанных с шахтерским делом. И у многих есть заслуженные ордена, медали, почетные знаки: «Шахтерская Слава», «Орден Почета», «За трудовую доблесть», «Трудовая Слава».

На встрече с династией Сергей Цивилев особо отметил значимость таких крепких трудовых семей, на которых держатся и угледобывающие предприятия, и в целом шахтёрские города.

— Благодарю вас за верность шахтерским традициям, созидательный труд, ответственность и добросовестность. Ваша трудовая династия — пример для молодого поколения, образец верности выбранной профессии. Спасибо за мастерство, высокий профессионализм, ответственность и надежность — качества, которые более 70 лет передаются в вашей семье из поколения в поколение. От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов в труде на благо родного Кузбасса! — сказал губернатор Кузбасса.

В знак признания заслуг династии Фаляховых от губернатора вручено памятное панно. А молодое поколение династии, в свою очередь, подарило Сергею Цивилеву в честь Дня шахтера собственноручно разукрашенную в кузбасской тематике каску.

И в продолжении встречи родилась новая традиция – рядом с часовней святой Варвары, расположенной возле здания административно-бытового комбината шахты «Комсомолец», заложена аллея шахтерских династий. Первые деревца сосенок на ней посадили четыре поколения Фаляховых.