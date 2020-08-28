СЗМК в Новокузнецке ускорил производство стальных конструкций за счет «бережливых» технологий

Сибирский завод металлических конструкций стал одним из первых предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Фото: СЗМК

Сибирский завод металлических конструкций (СЗМК) в Новокузнецке, который в 2019 году стал одним из первых в Кузбассе предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», благодаря внедрению «бережливых» технологий ускорил более чем в 1,5 раза производство стальных конструкций. Раньше процесс создания одной такой конструкции на предприятии занимал от четырех до семи суток в зависимости от сложности, сейчас предприятие ее выпускает в среднем всего за 72 часа.

Работа над повышением производительности не потребовала от предприятия дополнительных инвестиций, приобретения нового оборудования, расширения производственных площадей. При поддержке экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) работа завода была проанализирована, выявлены участки, где происходят основные потери производственного времени. Например, рабочие могли тратить до 30 процентов смены только на переходы по промплощадке из-за того, что оборудование и необходимые материалы располагались далеко друг от друга. Из-за длительных переналадок и ожидания необоснованно могла простаивать производственная техника, не было грамотно организовано хранение - все это затягивало производственный процесс.

Достижению необходимых результатов способствовало обучение инструментам «бережливого» производства 175 сотрудников и руководителей предприятия. На базе ФЦК подготовлено два внутренних тренера из числа сотрудников, силами которых планируется передать полученные знания каждому работнику предприятия и внедрить «бережливые» технологии на всех производственных участках завода.

Благодаря внедрению «бережливых» технологий производство стальных конструкций ускорилось в 1,5 раза. Фото: СЗМК

- «Бережливые» технологии производства - эффективный инструмент для повышения производительности наших предприятий. Улучшение производственных процессов и финансовых показателей предприятий-участников нацпроекта позволят им выходить на новые рынки, расширять каналы сбыта, заключать важные стратегические соглашения с партнерами и, как следствие, наращивать объемы выпускаемой продукции, создавать новые рабочие места, повышать заработную плату сотрудникам, - отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

На сегодня в Кузбассе уже 29 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики стали участниками нацпроекта по повышению производительности труда - это машиностроительные, строительные, коммунальные, сельскохозяйственные предприятия. В 2024 году не менее 89 кузбасских компаний должны присоединиться к нацпроекту и реализовывать планы по повышению производительности.

ПОДРОБНОСТИ

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ и строительство) до 5 процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018 году. Как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, повышение производительности труда - одна из главных целей нацпроектов, поскольку она помогает в развитии экономики и увеличении на этой базе текущего уровня жизни граждан.

КОНКРЕТНО

СЗМК - один из самых современных заводов за Уралом по производству металлоконструкций различного назначения и сложности для всех отраслей промышленности и нестандартизированного оборудования.