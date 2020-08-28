И автомобиль, и велосипед

Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по ОСАГО в соответствии с новым законом, который снял ограничения на полноценную продажу страховых продуктов на онлайн-площадках. Теперь автовладельцы могут прямо в приложении Сбербанк Онлайн выбрать и оформить полис ОСАГО от девяти страховых компаний - партнеров банка. Поскольку авторизуется клиент по Сбербанк ID, при оформлении договора не нужно вводить персональные данные. Полис приходит на электронную почту - при желании его можно распечатать на бумаге.

- Маркетплейс стартовал с продаж полисов ОСАГО и сервисного продукта помощи автовладельцам на дороге, - комментирует Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка. - До конца года на площадке появятся и полисы автокаско. В будущем мы настроим сервис так, чтобы он предлагал клиентам полисы автострахования в тот момент, когда у них возникает потребность оформить или продлить договор.

Маркетплейс по ОСАГО дополнил раздел «Страхование и защита» мобильного приложения, в котором представлены все рисковые страховые продукты дочерних страховых компаний банка. Еще одна новинка - «Защита любимых вещей». Как показал опрос Сбербанка, 87% россиян бережно относятся к ценным вещам, при этом 73% хотя бы раз сталкивались с их повреждением, утратой или кражей. От всех этих рисков ноутбуки, фотоаппараты, велосипеды и даже квадрокоптеры поможет защитить новый продукт от «Сбербанк Страхование». Чтобы оформить полис, достаточно загрузить фото вещи, товарный чек и выбрать риски и срок страхования. Защитить имущество можно на год или на время отпуска или деловой поездки.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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