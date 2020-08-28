Акционеры Сбербанка получат рекордные дивиденды

Среди акционеров банка - 500 тысяч физических лиц. Дивидендная доходность для них составит 8%, или 18,7 рубля на одну акцию. Фото: Пресс-служба Сбербанка

В пятницу, 21 августа, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на онлайн пресс-конференции после заседания Наблюдательного совета, где, в частности, обсудили итоги работы банка в первом полугодии.

Они оценены достаточно высоко. За шесть месяцев на фоне пандемии чистая прибыль банка снизилась на 40%, но уже по результатам семи месяцев этот показатель отстает от аналогичного периода 2019 года всего на 22%, сообщил глава Сбербанка.

В то же время расходы банка за отчетный период существенно сократились: позитивно сказалась диджитализация сервисов.

- Клиенты Сбербанка, полагаю, меньше всего ощутили какие-то проблемы с получением цифровых услуг во время пандемии COVID-19, - отметил Герман Оскарович.

Благодаря хорошо налаженным дистанционным каналам Сбербанк нарастил свою долю на некоторых рынках. Общий кредитный портфель на 1 июля вырос на 7% к началу года.

Достаточность капитала Сбербанка по всем разработанным сценариям превышает установленный минимум в 12,5%, отметил председатель правления. Поэтому на заседании Наблюдательного совета Сбербанка принято решение выплатить рекордный объем дивидендов за 2019 год: 422 миллиарда рублей, или 50% от чистой прибыли.

- Мы не нашли ни один банк в мире, который заплатит дивиденды в размере 50% чистой прибыли в этом году, - прокомментировал Герман Греф. - За всю историю Сбербанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды, за всю историю корпоративного рынка России ни одна компания ни в один из годов не выплачивала столь высокие дивиденды.

Среди акционеров банка - 500 тысяч физических лиц. Дивидендная доходность для них составит 8%, или 18,7 рубля на одну акцию.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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