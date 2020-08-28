Ваше здоровье - наша забота!

Санаторий «Барнаульский» поздравляет шахтеров с профессиональным праздником! Фото: Санаторий "Барнаульский"

Профессия шахтера, одна из почетных и уважаемых в нашей стране. Это тяжелый и непростой труд, требующий мужества, выдержки, самоотдачи, а порой и героизма. Ежедневно в сложных производственных условиях, связанных с высоким риском, работают тысячи шахтеров. Именно благодаря их самоотверженному труду, профессионализму развивается промышленность и экономика нашей страны.

Ваш нелегкий труд, как правило, сопровождается рядом заболеваний, которые порой перерастают в хронические. Санаторий «Барнаульский» приглашает вас, дорогие работники угледобывающей промышленности и членов ваших семей, на отдых и оздоровление. Наша главная задача, чтобы ваше здоровье было крепким и стабильным. Мы готовы предложить вам комфортабельные номера, питание по системе заказного меню, разнообразные методики лечения: гипокси- и озонотерапия, спелео- и грязелечение, магнито- и баротерапия и многое другое.

Квалифицированные специалисты составят вам индивидуальную программу лечения. По всем профилям санатория осуществляется лечение больных с профессиональными заболеваниями.

Санаторий расположен на берегу реки Оби, откуда открывается уникальная панорама.

Накануне профессионального праздника каждому шахтеру хотелось бы выразить искреннюю благодарность за ваш нелегкий, самоотверженный труд. Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия, безаварийной работы и новых трудовых достижений.

Отдельно хотелось бы поблагодарить уважаемых ветеранов отрасли, которые долгие годы отдали угольной промышленности.

Особую признательность за плодотворное сотрудничество выражаем нашим постоянным партнерам: «Евраз-Холдинг», «СУЭК», «Холдинг «Сибуглемет», Распадская УК, «Стройсервис», «ММК-Уголь», «Северный Кузбасс», «ТопПром», «Кузбасская топливная компания» и многие другие. Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений. Желаем успешного развития и достижения новых целей.

С уважением, коллектив Санатория «Барнаульский»

Алтайский край, Барнаул, улица Парковая, 21а

Тел.: (385-2)20-22-88, 20-22-66, 20-22-82

www.san-barnaul.ru

e-mail: saba-market@mail.ru

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Лицензия № ЛО-22-01-002847 от 3 июля 2015 года.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

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