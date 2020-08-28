Сохранить жизнь и здоровье шахтеров

За все время работы на предприятия региона было поставлено свыше 100 тысяч тонн смесей, из которых возведено более 3 тысяч надежных изолирующих сооружений. Фото: пресс-служба НПК "УГМ-Сервис"

Внедряя инновационные технологии, компания вносит вклад в обеспечение безопасности на угольных предприятиях Кузбасса.

В последние годы такое явление, как инновации, перестало быть чем-то исключительным и стало частью повседневной жизни, а в экономике - необходимым условием развития многих отраслей.

Для угольной промышленности, которая является базовой для Кузбасса, внедрение инновационных технологий не только означает поступательное развитие, но и - что немаловажно - создает необходимые условия труда для десятков тысяч горняков.

Восемь лет назад в регионе была создана научно-производственная компания «УГМ-Сервис». Основными направлениями ее деятельности являются: разработка и внедрение цементных составов для возведения подземных сооружений; упрочнение и гидроизоляция горных массивов; заполнение пустот в отработанных пространствах шахт; производство составов для применения в аварийных ситуациях; диагностика, контроль и восстановление несущей способности подземных сооружений. Все эти работы в комплексе направлены на решение важной задачи - обеспечения безопасности технологических процессов при проведении горных работ.

- Ни для кого не секрет, что труд шахтеров вносит весомый вклад в обеспечение экономической и социальной стабильности региона, развитие смежных отраслей и не только: ведь бюджетные поступления от угольных предприятий - это отремонтированные дороги, школы, детские сады, благоустроенные парки, - отмечает генеральный директор научно-производственной компании «УГМ-Сервис» Евгений Нургалиев. - Мы не понаслышке знаем, насколько это непростой труд, поэтому прилагаем максимум усилий для того, чтобы снизить риск для жизни и здоровья людей, находящихся в шахтах.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что компанией создано стабильное производство специализированных цементных смесей мощностью 2500 тонн в месяц. Фото: пресс-служба НПК "УГМ-Сервис"

Сегодня можно с уверенностью сказать, что компанией создано стабильное производство специализированных цементных смесей мощностью 2500 тонн в месяц. И продукция пользуется заслуженным доверием у работников горнодобывающих компаний. За все время работы на предприятия региона было поставлено свыше 100 тысяч тонн смесей, из которых возведено более 3 тысяч надежных изолирующих сооружений.

Очень важно, что в НПК «УГМ-Сервис» выстроена грамотная и последовательная производственная цепочка: вначале специалисты разрабатывают новые материалы и технологии, проводят лабораторные и цеховые испытания и затем в реальных условиях шахт проводят их промышленную апробацию с последующим получением всех разрешительных документов. Кроме того, наша компания самостоятельно осуществляет доставку готовой продукции до предприятий силами собственного транспортного подразделения, что гарантирует качественное и своевременное выполнение заказа. Кроме того, мы осуществляем методическое обеспечение угольных предприятий эксплуатационной документацией по нашим продуктам, проводим первоначальное обучение рабочих навыкам правильного применения, а также выполняем авторский надзор ранее возведенных сооружений.

Конечно, в полной мере понять специфику работы НПК «УГМ-Сервис» могут только работающие в угольной сфере специалисты. Но широкому кругу людей это и не нужно - им важнее видеть результат. И если шахтер возвращается со смены домой, к семье, живым и невредимым - это значит, что инновационные технологии работают.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Главная задача компании «УГМ-Сервис» - обеспечить безопасность горняцкого труда. Фото: пресс-служба НПК "УГМ-Сервис"

Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли Кузбасса! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем шахтера!

История Кузбасса тесно переплетена с шахтерским трудом. Именно от него зависит экономическое развитие и процветание региона, будущее наших детей.

Чтобы работать под землей, нужны твердый характер, мужество и ответственность, умение подставить надежное плечо, и мы благодарны вам за ваш ежедневный подвиг.

Желаю вам успешной и безаварийной работы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях царят мир, уют и достаток!

Генеральный директор НПК «УГМ-Сервис» Евгений НУРГАЛИЕВ.

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