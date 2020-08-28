Самолет из Кемерова прервал полет по технической причине

Самолет из Кемерова вернулся в аэропорт, не успев взлететь Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Самолет из Кемерова в Симферополь, который должен был, согласно расписанию, вылететь из международного аэропорта имени Алексея Леонова 28 августа, в 7.05, прервал свой взлет. Предварительно, причиной могла стать техническая неисправность.

Как сообщили в пресс-службе «Уральский авиалиний», которым принадлежит задержавшийся Airbus A320, индикация о необходимости прервать полет появилась в момент разгона по взлетно-посадочной полосе. В связи с этим было принято решение вернуться обратно на перрон.

На борту самолета в момент инцидента находились 129 пассажиров, сейчас часть из них находится в аэропорту, другие размещены в гостинице. После инцидента расчетное время для рейса У6 537 определено на 19.00 по местному времени, однако позже стало известно, что «Уральские авиалинии» планируют прислать за пассажирами резервный борт.

В справочной службе кемеровского аэропорта оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, подтвердив при этом, что самолет с отправкой задерживается.

Напомним, что в пятницу в воздушной гавани Кемерова возникли проблемы не только со взлетом, но и с посадкой. Из-за густого тумана не смогли приземлиться вовремя пять самолетов, в том числе один - из Симферополя.