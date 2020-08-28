День шахтера - праздник людей особой закалки

Благодаря шахтерскому труду развивается экономика Кузбасса и России. Фото: пресс-служба СибГИУ

Уважаемые шахтеры и горняки! Дорогие кузбассовцы! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем шахтера! Для Кузбасса - это всенародный и, я бы даже сказал, семейный праздник. Шахтерская земля, шахтерский характер, горняцкая дружба - эти понятия мы усваивали с детства, потому что в каждом городском дворе особым уважением пользовались семьи шахтеров.

Мы всегда знали, что День шахтера - это праздник людей особой закалки, мужества и героизма. Благодаря вашей, дорогие горняки, способности самоотверженно работать в тяжелейших условиях, благодаря вашей высокой ответственности и вашему профессионализму успешно развивалась и развивается экономика не только Кемеровской области, но и всей Российской Федерации. Низкий вам поклон.

Преданность столь трудной и почетной профессии, как ваша, поражает. Но мы уверены, мы точно знаем - вы не подведете. Именно этому учим мы и своих студентов, какую бы профессию они не выбрали, но особенно - если они выбрали профессию горняка. В течение всего времени (а нам уже 90 лет!) наш университет следовал важной идее - больше квалифицированных кадров «на-гора». Нет такого предприятия горной промышленности Кузбасса, где бы не трудились наши выпускники. Мы гордимся этой сменой и с особой теплотой поздравляем ее представителей с профессиональным праздником! Пусть свет родного очага побеждает темноту забоя! Пусть недра будут неистощимы, работа безопасна, премия весома. Но самое главное - вы, горняки, и все ваши родные и близкие были бы здоровы и счастливы! Пусть это сбудется в каждой горняцкой семье.

Желаю вам новых рекордов в добыче, любви близких и устойчивого благополучия!

Врио ректора СибГИУ профессор Алексей ЮРЬЕВ.

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