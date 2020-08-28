От «Умняши» до ГИТИСа: детская школа искусств № 15 объявляет набор учеников

В детской школе искусств № 15 помогают раскрыться талантам, сделать первые шаги на профессиональной сцене. Фото: ДШИ №15

Искусство - та самая часть жизни, которая делает ее радостной и красивой. Вот, например, в детской школе искусств № 15 помогают раскрыться талантам, сделать первые шаги на профессиональной сцене. И сегодня у каждого ребенка есть шанс приобщиться к миру искусства.

С раннего детства

Впервые порог кемеровской детской школы искусств № 15 многие дети переступают еще в 2-летнем возрасте. Фото: ДШИ №15

Впервые порог кемеровской детской школы искусств № 15 многие дети переступают еще в 2-летнем возрасте. Они поступают в школу раннего эстетического развития «Умняша», а с 3 лет - в «Подрастай-ку». Здесь ребятишки учатся слушать музыку и знакомятся с музыкальными инструментами, танцуют и поют, постигают азы искусства театра. А еще - занимаются развитием речи, математикой и английским языком. Среди 790 учащихся детской школы искусств 216 ребятишек - именно дети дошкольного возраста.

- Мы работаем с детьми с 2 до 18 лет, а многие выпускники и после окончания школы приходят в гости к любимым педагогам, - улыбается директор Наталья Мамзер.

Направления - на выбор

На музыкальном отделении обучают игре на фортепиано, скрипке, гитаре, ударных инструментах, флейте, саксофоне. Фото: ДШИ №15

Вырастая, дети уже самостоятельно выбирают интересующий их вид искусства, отделение, на котором они хотели бы учиться, и образовательную программу (предпрофессиональную или общеразвивающую). И есть чему отдать предпочтение! На музыкальном отделении обучают игре на фортепиано, скрипке, гитаре, ударных инструментах, флейте, саксофоне. Здесь же можно заниматься хоровым, академическим, народным и эстрадным пением. На хореографическом отделении ребята осваивают классический, народно-сценический, бальный и современный танцы в соответствии с их выбором. На театральном отделении учат основам актерского мастерства, сценической речи и сценическому движению. Все музыканты, хореографы и театралы достойно выступают на многочисленных конкурсах и фестивалях.

Все музыканты, хореографы и театралы достойно выступают на многочисленных конкурсах и фестивалях. Фото: ДШИ №15

- Нам есть чем гордиться! Ежегодно наши ученики побеждают на всероссийских и международных конкурсах по всем направлениям. Перечислять победы можно очень долго, и все они заслуженны, - отмечает Наталья Мамзер. - Лучшее доказательство - аншлаги на наших концертах, где бы они ни проходили.

Как поступить в школу искусств?

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса занятия в детской школе искусств проводились в непривычном формате: дистанционно.

- Конечно, были сложности, да и не все занятия возможно проводить на расстоянии. Но мы справились! И в наступающем учебном году в случае необходимости готовы использовать любые формы работ, - уверена Наталья Мамзер.

Ежегодно ученики ДШИ №15 побеждают на всероссийских и международных конкурсах по всем направлениям. Фото: Предоставлено рекламодателем

К слову, в 2020 году набор в школу искусств продлен. Обычно он завершается уже в августе, но в этом году пройти прослушивание и поступить в школу можно будет и в сентябре, и даже в октябре. Так что - не упустите свой шанс приобщиться к миру искусства!

Уточнить информацию о графике приемных экзаменов, а также подать заявление онлайн можно здесь https://artkem.ru/index_p_21.html и здесь https://artkem.ru/online-zayavka.html

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