Ксения Суркова: «Актеров не надо судить по их ролям»

31 августа после двухлетней паузы на ТНТ возвращается культовая народная комедия «Ольга». Фото: канал ТНТ

Несмотря на то, что герои повзрослели, их проблемы никуда не делись, и если вы думаете, что снова все и за всех будет решать Ольга, то ошибаетесь. Мать года и женщина года наконец-то задумается о себе и откажется от тяжкого груза. К чему это приведет, узнаем уже в новых сериях, а пока актриса Ксения Суркова, исполняющая роль дочки главной героини, более подробно рассказала о новых эпизодах и вспомнила, как она пережила карантин.

- Роль в сериале «Ольга» можно назвать особенной, и если да, то в чем ее особенность?

- Конечно, да. Очень люблю роль. Особенность в том, что я не похожа на свою героиню. Но она многому меня научила. Было непросто сделать на экране персонажа. Создать образ. Не «я в предлагаемых обстоятельствах», а новый герой. Мне надо было сделать так, чтобы поверили. Сейчас многие после общения со мной удивляются: вы такая тихая, интеллигентная, образованная. Правильно. Актеров же не надо судить по ролям. Наша профессия — перевоплощаться. Это и интересно: представить себя на месте другого человека, создав нечто большее, чем я.

- Когда проект только начинался, вы могли поверить, что это долгоиграющая история?

- Нет. Честно. Не думала и не гадала, что настолько затянется. Теперь даже сложно выходить из этого: хочется идти дальше, но как будто не отпускает.

- А уже сейчас верите ли вы в то, что Ольга — это бесконечная история. И авторов запросто хватит еще как минимум на 4 сезона?

- Наших авторов хватит на много сезонов. Прекрасные и талантливые ребята, верю в них и люблю. И бесконечной «Ольга» может быть: проблемы семьи и развития героев будут всегда. Ведь мы все куда-то идем, проходим важные этапы. Поэтому с точки зрения жизни это вечная история. А с точки зрения кино, всему должен быть хороший конец.

- Какие сюрпризы ждать от Ани в новом сезоне? Наверняка их будет предостаточно.

- Конечно, это же Аня. Мне кажется, самое важное — это выбор, который встанет перед ней. Случится камбэк, и ей будет непросто. Разобраться в себе, понять, что она чувствует и решить, что выберет.

- В одном из старых интервью вы говорили, что не похожи на свою героиню. Насколько тяжело вам выдерживать ее стиль общения, быть постоянно чем-то недовольной?

- Многие женщины бывают недовольны частенько (смеется). Поначалу было сложно входить в образ, а сейчас нет: Аня уже часть меня и довольно часто «выходит на авансцену». Сейчас достаточно щелкнуть пальцами, и она здесь. Персонаж развивается, взрослеет, мудреет, меняется поведение, привычки Ани. Взгляд на мир и принципы. Это довольно тонкая игра: не уйти от старого образа и показать развитие и взросление.

- Как вы думаете, Аня, это будущая Ольга, она тоже вырастит, возьмет в охапку свою семью и потащит навстречу счастью?

- Не знаю. Все говорят, что мы всегда похожи на родителей. Вопрос к ней — захочет ли она повторить путь мамы? Мне кажется, что она уходит от этого. Даже были моменты в сериале, когда она подчеркивала, что не хочет быть, как мама. Желает семью и иметь мужчину рядом, тащить на себе все не хочет, но счастья при этом, конечно, ждет.

Несмотря на то, что герои повзрослели, их проблемы никуда не делись, и если вы думаете, что снова все и за всех будет решать Ольга, то ошибаетесь. Фото: канал ТНТ

- Как вы считаете, насколько сильно должны родители влезать в отношения своих детей?

- Смотря какие отношения. И кому сколько необходимо внимания. Ребенок сам должен решать. Чем самостоятельнее, тем лучше. Меня так воспитывала мама: если что-то понадобится, скажи и спроси. Никогда не лезла в мои отношения. Считаю, что родитель должен вмешиваться, когда есть запрос на участие. Если ребенок сам может превозмочь трудности, это будет полезным опытом для него. Опыт — наше все.

- Как рано вы стали самостоятельной, во сколько лет съехали от родителей?

- Мне кажется, всегда была самостоятельной. По крайней мере, мне этого хотелось. Спасибо маме и папе — они действительно давали мне возможность и свободу быть самостоятельной. Уехала от родителей после института — мне хотелось быть хозяйкой в своей квартире. Так что, чем раньше родители позволяют быть самостоятельными, тем лучше.

- Недавно мы вышли из карантина. Как прошла ваша самоизоляция? Чем занимались? - Прошла хорошо. Вынуждена была сидеть на карантине две недели после прилета из Нью-Йорка. И, знаете, мне понравилось! Как-то все прошло плодотворно: много чего перечитала, пересмотрела, решила внутренние вопросы, потом поехала на дачу к семье. Там вообще прекрасно — природа, прогулки, свежий воздух. Я взяла курсы сомелье, потому что мне надоело смотреть на заполненные винные полки и не понимать, что там стоит. Теперь смотрю с осознанием, по крайней мере, на итальянскую часть этой полки. И это только верхушка айсберга. Впереди еще много интересного. В общем, не грустила в карантин, мне было комфортно. Для нас, актеров, это не так сложно — мы же обычно не затворники по характеру.

- Смотрите ли вы сериалы и что бы могли посоветовать?

- Конечно, конечно! Смотрю безумное число фильмов и сериалов. Из последнего, что пересмотрела с любовью, - «Секс в большом городе». Всем советую! Во-первых, чувствуешь вайб Нью-Йорка. Во-вторых, проблемы, которые поднимаются в сериале, все понятны. Это из развлекательного — серьезного на карантине не хотелось. Сейчас смотрю «Академия Амбрелла» - тоже прекрасный. Для тех, кто любит фантастику: легкий, простой. Из серьезного — посоветовала бы второй сезон сериала «Убивая Еву». Очень крутой. А еще «Миллиарды» - для тех, кто любит бизнес и политику. Для женщин - «Большая маленькая ложь». Ну, и «Острые козырьки» - история на все времена.

- И, наконец, всем, кто приедет в Москву после карантина, вы, как коренная москвичка, что бы посоветовали посмотреть в первую очередь. Расскажите о ваших любимых местах в Москве?

- Люблю Патриаршие пруды — не там, где одни кафе, а сам пруд. Это мой личный Central Park в Москве. Мне нравится бродить по улочкам в центре, начиная от Белорусской, заканчивая Арбатом. В Москве просто можно бродить и ходить вокруг, наслаждаясь чудесами архитектуры. В городе проводится много экскурсий по теме «Москвоведение». Часто проводила время на ВДНХ — там находились и школа, и институт. Давно там не была, и когда снова оказалась на выставке, испытала огромную радость. ВДНХ стал невероятно крутым: порядок, ландшафтный дизайн, павильоны, лежаки, фонтан «Золотой колос», люди загорают, дети развлекаются. Это одно из мест, куда обязательно стоит поехать и отдохнуть. С семьей и на целый день.

- Интересно, а если бы семья Терентьевых попала в режим самоизоляции, то после кто-нибудь из них остался в живых? Имеется в виду, что некоторые семьи во время карантина распались.

- Мне кажется, ничего не поменялось бы в их жизни. Понятное дело, что было бы нелегко. Думаю, карантин провели бы хорошо — весело и задорно.

«Ольга», новый сезон, с 31 августа в 20:00 на ТНТ

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