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Стало известно, как будет организована работа школ Кузбасса во время коронавируса

Оперштаб опубликовал ответы на самые частые вопросы родителей
Мария КолосоваМарияКолосова
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Стало известно, как будет организована работа школ Кузбасса во время коронавируса

Стало известно, как будет организована работа школ Кузбасса во время коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будет организована работа школ Кузбасса в новом учебном году. Оперативный штаб области опубликовал ответы на самые часто задаваемые вопросы.

-В каком формате будут учиться школьники — очно или дистанционно?

-С 1 сентября ученики всех кузбасских общеобразовательных школ будут заниматься очно.

-В каком формате пройдут школьные линейки?

-Линейки 1 сентября будут проходить как на открытом воздухе (в основном, для первоклассников и выпускников), так и по кабинетам в школах. Родители могут прийти на уличные торжественные мероприятия при условии, что будут в маске, а вот на линейки внутри школы — нет.

-Какие требования будут введены к учебному процессу?

- В школах будет регулярно проводиться уборка с использованием дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток. Также все школы снабдят кожными антисептиками и масками для преподавателей и персонала — они закупаются за счет средств муниципального бюджета. На входе все учителя, школьники и родители будут проходить термометрию. Будет проводиться проветривание воздуха, а также обеззараживание с помощью рециркуляторов.

-Должны ли родители оплачивать покупку обеззараживающего оборудования и средств индивидуальной защиты в школы?

-Нет, не должны. Если их принуждают сдать деньги на покупку, нужно обратиться в муниципальные органы управления образованием.

-Кто должен носить маски?

-В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в школах маски и перчатки обязательны только для работников столовых. По решению оперштаба Кузбасса и регионального Роспотребнадзора, маски также обязательны для педагогов. Родители и посетители школ должны надевать маски на входе. Ученики могут не надевать маски.

-Кто должен обеспечивать школьников масками?

-Ношение масок в школах обязательно только для работников учреждений и оплачивается из муниципального бюджета. Маски для детей должны приобретать родители.

-Будет ли в школьных классах действовать рассадка с соблюдением социальной дистанции?

-За каждым классом будет закреплен свой кабинет, только если урок не требует использования специального оборудования. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, рассадка в классе должна соответствовать норме из расчета 2,5 квадратных метра на одного ученика. То есть за одной партой могут сидеть два ученика.

-Если у ребенка слабое здоровье, и есть опасения, что он заболеет коронавирусом, то как быть? Учится ведь надо.

-В школах будут соблюдены все меры безопасности для того, чтобы защитить здоровье учеников и педагогов. Если родители переживают за здоровье ребенка, то вместе с директором можно выбрать удобный формат обучения, сочетая дистанционный и очный режимы.

-Возможно ли введение дистанционного обучения, если в школе кто-то заболеет коронавирусом?

-Каждый случай будет рассматриваться отдельно. В случае заболевания педагога или школьника будет решаться, какие ограничения стоит ввести: временно закрыть всю школу или же только класс.

-Изменится ли расписание занятий?

-В каждой школе составят свое «ступенчатое» расписание — чтобы все классы занимались в разное время и пересекались как можно меньше. Учеников и их родителей ознакомят с расписанием классные руководители.

-Можно ли родителям приходить в школу, будут ли проходить родительские собрания?

-Родители ребенка могут прийти в школу по согласованию с директором или классным руководителем. Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал проводить родительские собрания в режиме онлайн, так как массовые скопления людей временно ограничены. Линейки 1 сентября будут проходить как на открытом воздухе (в основном для первоклассников и выпускников), так и по кабинетам в школе. На уличные торжественные мероприятия родители прийти могут (обязательно ношение маски), на линейки внутри школы — нет.

-Изменится ли длительность школьных уроков и перемен?

-В соответствии с санитарными требованиями продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса.

В 1-х классах рекомендовано использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока в день по 40 минут каждый).

Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) — 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

-Во сколько смен будут учиться школьники?

-В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену.

-Смогут ли дети выходить из классов?

- Как и раньше, дети смогут выходить из классов в туалет (в том числе, во время урока), в коридор, на другие уроки и в столовую.

-Говорят, что на переменах дети будут обязаны находиться на улице. Так ли это и как долго продлится?

-Дети на переменах могут находиться в классе, рекреациях или на улице. Данный вопрос можно урегулировать с директором.

-Как будет организовано питание?

-Как и всегда, дети будут есть в столовой. Каждый класс будет посещать столовую в свое время. Все работники пищеблока должны быть в масках и перчатках.

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