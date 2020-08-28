Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе день за днем меняется. Рассказываем последние новости на утро 29 августа.

По данным оперативного штаба Кузбасса, в регионе еще у 93 человек врачи выявили коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 6249 человек. Из них 1937 получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2555 человек.

Общее число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, достигло 4264 человек, а о последних 56 случаях выздоровления стало известно на утро 28 августа.

Также стало известно, что еще один пациент скончался. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. Таким образом, сейчас число случаев летального исхода - 48.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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