Бесплатное горячее питание для начальных классов в Кузбассе: как будет организовано и что в меню

Бесплатное горячее питание для школьников в Кузбассе с 1 сентября: как будет организовано и что в меню Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Кузбасса рассказали, как с 1 сентября будет организовано бесплатное горячее питание для школьников начальных классов.

Сегодня в области насчитывается 657 школ, из которых в 606 есть начальные классы. В них обучается 138 тысяч детей. Данные образовательные учреждения имеют все условия, чтобы организовать питание детей.

-При министерстве образования и науки Кузбасса была организована рабочая группа, которая провела аудит школьных пищеблоков региона. Результаты проверки показали, что все проверенные школы имеют все, что нужно для организации бесплатных школьных обедов, - рассказала министр Софья Балакирева.

На данный момент регионом заключено соглашение о выделении федеральных средств на четыре месяца 2020 года на питание младшеклассников – это 522,2 миллиона рублей. Из областного бюджета будет выделено 106,9 миллиона рублей.

Чем будут кормить

Сегодня для начальных классов разработано единое кузбасское меню. При приготовлении блюд будут использоваться местные продукты. В зависимости от смены школьник будет получать либо полноценный горячий завтрак (если учится в первую смену), либо комплексный обед (если это вторая смена).

-Школьники будут питаться в расчете 58 рублей в день. Роспотребнадзор уже утвердил нам осенний вариант меню, оно передано для работы в территории. Сейчас на согласовании находятся другие сезонные варианты. В меню учтены все пожелания и замечания специалистов. Предусмотрена вариативность с учетом технологических возможностей школьных пищеблоков, - отметила Софья Балакирева.

Эксперты отмечают, что и в завтрак, и в обед будут включаться мясные, рыбные блюда, фрукты, овощи и др. например, на завтрак школьникам предложат филе птицы, запеченное с помидорами, кашу гречневуюя с маслом, сыр, сливочное масло, хлеб, чай с сахаром. А на обед можно будет попробовать яйцо отварное, сыр, борщ с мясом и сметаной, свиной гуляш, кашу перловая с маслом, хлеб, фруктово-ягодный компот.

Как подчеркнула начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора Ольга Спинина, меню проверено на калорийность, химический состав и соответствие всем требованиям рационального питания.

Замечания принимаются

Все школы региона на базе региональной системы «Электронная школа 2.0» будут работать в модуле «Организованное питание». Здесь родители и дети будут знакомиться с меню, оставлять замечания, комментарии и предложения, задавать интересующие вопросы. Это позволит повысить прозрачность всех этапов организации школьного питания.

ВАЖНО!

В министерстве образования и науки Кузбасса начала работать горячая линия по организации бесплатного горячего питания: 8 (384-2) 36-91-63.