Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе день за днем меняется. Рассказываем последние новости на утро 30 августа.

По данным оперативного штаба Кузбасса, в регионе еще у 96 человек врачи выявили коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 6345 человек. Из них 1930 получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2517 человек.

Общее число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, достигло 4367 человек, а о последних 103 случаях выздоровления стало известно на утро 30 августа.

Число случаев летального исхода осталось неизменным - 48.

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