Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Новые случаи выявлены в нескольких кузбасских городах и территориях.

По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 31 августа в Кузбассе число заболевших коронавирусом на 92 человека. Таким образом, оно достигло 6437 человек. При этом в инфекционных стационарах на сегодняшний день находятся 2014 пациентов – все они получают необходимую медицинскую помощь. В

ыросло и число выздоровевших: еще восемь человек, у которых ранее выявили коронавирус, выписаны из инфекционных стационаров с отрицательными тестами на наличие опасного вируса. Всего же с начала пандемии выздоровели 4375 человек.

Число случаев летального исхода среди пациентов инфекционных стационаров остается прежним: 48 человек.