13-летняя школьница из Кузбасса похудела на 20 килограммов и попала в реанимацию

13-летняя школьница из Кузбасса похудела на 20 килограмм и попала в реанимацию. ФОТО: Инстаграм Кузбасской клинической больницы имени Беляева.

Экстремальная диета, на которую села 13-летняя школьница из Кузбасса, довела ребенка до реанимации. Она сбросила 20 килограммов, и теперь вынуждена питаться через зонд.

Однажды в школе кто-то обронил, что у девочки имеется лишний вес. Ее это сильно задело, и школьница решила похудеть. Причем сделать это экстремально: вообще отказаться от еды. Всего за полгода она избавилась от 20 «лишних» килограммов, и теперь ее вес составляет лишь 26 килограммов. Родители сначала не приняли всерьез радикальную диету и потерю веса, но когда ребенок стал жаловаться на боли, стала вялой, постоянно лежала и не могла сесть и повернуться, они обратились в Кузбасскую клиническую больницу имени Беляева. Сейчас девочка находится в реанимации.

- Такое истощение чрезвычайно опасно, организм буквально изъедает себя, вернуться к норме сложно. Просто накормить такого человека бывает невозможно, естественным путем питание не усваивается, и только в течение нескольких месяцев, постепенно, организм адаптируется к приёму пищи, лечебные мероприятия направлены на восстановление, так называемой, толерантности к пище с последующей коррекцией дефицита массы тела и длительной реабилитацией, - рассказал о последствиях желания похудеть Александр Голомидов, заместитель главного врача по педиатрии, кандидат медицинских наук.

Школьница, страдающая анорексией, получает питание внутривенно, частично жидкая высококалорийная смесь поступает в желудок через зонд. В будущем ей предстоит долгая реабилитация – в том числе и серьезная работа с психологом.