В Кузбасс на неделе придет жара до +29 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. В регион неожиданно придет жара до +29 градусов.

Во вторник, в День знаний, по области ожидается +22… +27 градусов. Ночью будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3 - 8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Днем он сменит направление на юго-западное и усилится - возможны порывы до 18 метров. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, утром возможны туманы.

В среду, 2 сентября, ночью ожидается +8… +13 градусов, днем воздух прогреется до +20…+25. Юго-западный ветер не сдаст позиций и будет усиливаться до 18 метров в секунду, как и накануне. Пройдут кратковременные дожди и грозы.

В четверг ночью столбики термометров покажут +9… +14 градусов, днем потеплеет до +24… +29. Это будет самый теплый день на этой неделе, правда, в отдельных районах будет прохладней - от 18 до 23 градусов. Ветер в эти сутки направления и скорости не изменит. Ночью по области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, день пройдет преимущественно без осадков.

В пятницу, 4 сентября, ночью температура будет находиться на отметках +8… +13 градусов, днем ожидается +15… +20. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Местами по региону пройдут кратковременные дожди и грозы.