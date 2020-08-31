В Россельхозбанк поступило более тысячи обращений по льготной ипотеке после снижения первоначального взноса

За первую неделю после снижения первоначального взноса до 15 процентов по льготному ипотечному кредиту в рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» на приобретение жилья в новостройках в Россельхозбанк поступило более 1 тысячи заявок на общую сумму 4,9 миллиарда рублей, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным показателем в августе 2020 года до изменения условий по программе. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской области, Республики Башкортостан и Красноярского края.

В рамках Постановления Правительства РФ внесены изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования в части снижения первоначального взноса с 20 процентов до 15 процентов от стоимости будущей квартиры.

«Теперь льготная ипотека стала еще доступнее для россиян. Ряд мер по улучшению условий кредитования, принятых государством с момента запуска программы, позволяет воспользоваться выгодным предложением самым различным категориям граждан. После снижения первоначального взноса мы видим, что спрос на ипотеку значительно увеличился. Наша статистика показывает значительный рост количества заявок, а также интерес клиентов к получению более высокой суммы по ипотечному кредиту», - отметила директор Департамента розничного бизнеса РСХБ Ольга Шведова.

Сейчас доля льготной ипотеки от общего объема выданных ипотечных кредитов в 2020 году составляет 9 процентов, и она является вторым самым востребованным ипотечным продуктом у клиентов Банка после сельской ипотеки.

Ставка по кредиту составляет 5,9 процента годовых и сохраняется на весь срок кредита. Оформить льготную ипотеку можно на срок до 30 лет.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 миллионов рублей, для жителей других регионов — 6 миллионов рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

С момента старта программы кредиты получили более 2,7 тысяч заемщиков из различных регионов страны. Сумма кредитов превысила 8,9 миллиарда рублей.

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