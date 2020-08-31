Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Бизнес-новости Кемерова

В Россельхозбанк поступило более тысячи обращений по льготной ипотеке после снижения первоначального взноса

Теперь льготная ипотека стала еще доступнее для россиян
Яков КрымскийЯковКрымский
КомментироватьОставить комментарий

За первую неделю после снижения первоначального взноса до 15 процентов по льготному ипотечному кредиту в рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» на приобретение жилья в новостройках в Россельхозбанк поступило более 1 тысячи заявок на общую сумму 4,9 миллиарда рублей, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным показателем в августе 2020 года до изменения условий по программе. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской области, Республики Башкортостан и Красноярского края.

В рамках Постановления Правительства РФ внесены изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования в части снижения первоначального взноса с 20 процентов до 15 процентов от стоимости будущей квартиры.

«Теперь льготная ипотека стала еще доступнее для россиян. Ряд мер по улучшению условий кредитования, принятых государством с момента запуска программы, позволяет воспользоваться выгодным предложением самым различным категориям граждан. После снижения первоначального взноса мы видим, что спрос на ипотеку значительно увеличился. Наша статистика показывает значительный рост количества заявок, а также интерес клиентов к получению более высокой суммы по ипотечному кредиту», - отметила директор Департамента розничного бизнеса РСХБ Ольга Шведова.

Сейчас доля льготной ипотеки от общего объема выданных ипотечных кредитов в 2020 году составляет 9 процентов, и она является вторым самым востребованным ипотечным продуктом у клиентов Банка после сельской ипотеки.

Ставка по кредиту составляет 5,9 процента годовых и сохраняется на весь срок кредита. Оформить льготную ипотеку можно на срок до 30 лет.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 миллионов рублей, для жителей других регионов — 6 миллионов рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

С момента старта программы кредиты получили более 2,7 тысяч заемщиков из различных регионов страны. Сумма кредитов превысила 8,9 миллиарда рублей.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Экономика: Бизнес

Рекомендуемые