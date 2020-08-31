Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется ежедневно. Рассказываем последние новости о том, что произошло в регионе на утро, 1 сентября.

По данным оперативного штаба Кузбасса за минувшие сутки в регионе выявлено 90 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии но достигло 6527 человек. При этом в инфекционных стационарах на сегодняшний день находятся 2104 пациента – все они получают необходимую медицинскую помощь. Еще 1603 человек находятся на обязательной 14-дневной изоляции дома, в обсерваторах и медицинских стационарах.

Число выздоровевших пациентов за сутки не изменилось. Всего с начала пандемии выздоровели 4375 человек.

Число случаев летального исхода среди пациентов инфекционных стационаров остается прежним: 48 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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