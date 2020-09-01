1 сентября в условиях коронавирус в Кузбассе: в школах проходят торжественные линейки Фото: Ирина АВТУШКО

Традиционно 1 сентября, в День знаний, нарядные школьники спешат с букетами цветов на торжественные линейки. Не стал исключением этот день и в 2020 году.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в Кузбассе проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Правда, проводятся они с учетом эпидемической обстановки и с соблюдений требований по предотвращению распространения коронавируса.

Так, в большинстве школ от проведения торжественных линеек для всех классов одновременно отказались. Первый звонок в большинстве школ звенит только для 1 и 11 классов. Да и попасть в школу теперь можно не в любой момент, а строго по расписанию.

- Нам выдали расписание, когда дети заходят в школу. Разные классы – в разное время и через разные входы. Мы на День знаний подарили учительнице букет от всего класса, потом дети по одному зашли в школу. Причем даже на улице они стояли далеко друг от друга, - рассказала новокузнечанка Ирина Артамонова. - На входе всем ребятишкам измерили температуру.

Линейки проводятся только у 1 и 11 классов, остальные школьники приходят в разное время Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В кемеровской школе №7 также не наблюдается столпотворения школьников, как это бывало в другие годы. Родители чинно приводил детей в школу, передавали в руки учителей – и уходили.Здесь также для каждой параллели и класса - свое время для входа и уроков