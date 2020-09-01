Дышите на здоровье!: в школах Кузбасса установили рециркуляторы воздуха

Разрез «Березовский» обеззаразил воздух в кузбасских школах. ФОТО: Алексей Иванов.

Школа – это не только место, где дети получают знания. Здесь ребята учатся общаться, взаимодействовать друг с другом. А для того, чтобы они могли это делать безопасно, в нескольких сельских селах разрез «Березовский» компании АО «Стройсервис» поставил рециркуляторы.

Современные бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха специалисты установили в школах поселка Рассвет, села Костенково Новокузнецкого района, а также поселка Калачево Прокопьевского района. практически бесшумные, безопасные для людей и животных и способные уничтожать любые вирусы рециркуляторы разработали российские ученые. Теперь и школьники, и их учителя под надежной защитой.

Компания АО «Стройсервис» поставила современные рециркуляторы в поселковые школы. ФОТО: Алексей Иванов.

Однако только этим помощь разреза «Березовский» АО «Стройсервис» не ограничилась, ведь обучение должно проводиться не только в кабинетах с чистым воздухом, но и в максимально комфортных условиях. Так, кабинет русского языка и литературы в школе поселка Рассвет встретил школьников новыми партами, которые регулируются по высоте и наклону, полками и учительским столом. Кроме того, в школе отремонтировали вход, и теперь маломобильные люди не будут испытывать сложностей, чтобы попасть в здание школы.

Разрез «Березовский» обновил мебель еще в одной из школ – в кабинете английского языка Костенковской школы.

В кабинете русского языка поселковой школы появились современные парты. ФОТО: Алексей Иванов.

- Благодаря помощи разреза «Березовский» создается комфорт и уют для учеников и учителей, - отмечает директор школы поселка Рассвет Сергей Третьяков. - Осваивать новые знания в уютных кабинетах гораздо приятнее, а со средствами профилактики – безопаснее и спокойнее.