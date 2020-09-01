На улицах Кемерова заметили зеленых мутантов. ФОТО: кадр видео vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"

Разгуливающие в тумане динозавры удивили, рассмешили и даже напугали жителей Кемерова. А видео, которое снял один из очевидцев, всего за сутки стало вирусным.

Площадь Советов в Кемерове - знаковое место. По ее периметру расположились здания администраций города и области, здесь горожане собираются по праздникам. А еще по площади разгуливают динозавры. Видео, снятое одним из очевидцев, меньше чем за сутки разлетелось по интернету и стало вирусным. Камера зафиксировала, из тумана, которым окутана площадь, появляются динозавры. Парами они переходят дорогу - по «зебре» и на зеленый свет. Одна из пар торопится поскорее перебежать опасное место, а одна шествует важно, о чем-то совещаясь. Далее динозавры таким же строем направляются в сторону здания администрации области.

Видео вызвало огромный резонанс и обсуждение в соцсетях.

«Вы тоже их видите? - вопрошает один из подписчиков, Алексей Сизов. - Кто-нибудь напишет «опять выбросы с заводов»?

«Не приведи господи, реально увидеть это утром в понедельник, после отличных выходных», - юморит еще одна подписчица, Валентина Исаева.

Кто-то из пользователей соцсетей делает акцент на том, что динозавры расхаживают без масок. Другие сравнивают выходящих из тумана динозавров с Сайлент Хиллом или мглой - там тоже непонятно что появлялось словно из ниоткуда. А некоторые и вовсе заявляют, что в Кемерове все настолько плохо с экологией, что люди мутировали и сейчас выглядят вот так.

Внимательные кемеровчане заметили, что динозавры ровным строем направляются в сторону областной администрации, и отпустили немало шуток об этом.

Как оказалось, динозавры с удовольсвтием позируют в тумане на Площади Советов. ФОТО: Анастасия Баникевич

- Нет, что вы, наши динозавры по администрациям не ходят! Они сначала перешли дорогу возле главпочтамта, потом прошли по площади, а затем отправились к себе домой, - заявляет Анастасия Баникевич. Девушка, кстати, сопровождала ту самую колонну динозавров, а все потому, что она - завотделом развития областного краеведческого музея.

Как оказалось, в появлении десятка динозавров повинны не туман или мгла, а желание специалистов музея привлечь внимание к истории региона. В течение целой недели зеленые существа разгуливали по городу, попадали в объективы многочисленных камер и получали самые восторженные отзывы в соцсетях. Но почему-то именно появление на улице погрузившегося в утреннюю туманную дремоту города вызвало особый восторг среди горожан. Кстати, увидеть бегающих и танцующих динозавров можно будет в ближайшие дни на набережной и в Лесной Поляне.