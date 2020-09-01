Коронавирус в Кузбасса, посление новости на 2 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется: врачи выявляют новые случаи заболевания и выздоровления. Как обстоят дела на утро 2 сентября?

На утро 2 сентября медицинскую помощь получают 2113 пациентов с диагнозом COVID-19, из них у 88 из них коронавирус был диагностирован в течение минувших суток.

Одновременно с этим выросло число вылечившихся. Сразу 78 кузбассовцев вылечились от COVID-19 и покинули больничные стены.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1622 человека, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

На утро 2 сентября число умерших пациентов, у которых ране диагностировали коронавирус, составило 49 человек.