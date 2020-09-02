Россельхозбанк планирует дополнительно выдать 100 миллиардов рублей сельской ипотеки до конца года

Россельхозбанк рассчитывает дополнительно выдать порядка 100 миллиардов рублей льготной сельской ипотеки в первый год реализации госпрограммы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий». Соответствующий прогноз озвучил Председатель Правления РСХБ Борис Листов во время совместной пресс-конференции с заместителем Министра сельского хозяйства Оксаной Лут 1 сентября.

Заявление было сделано во время торжественного открытия образовательного проекта Банка «Школа фермера» в Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Новосибирской и Московской областях.

Накануне, 31 августа, Министерство сельского хозяйства объявило о выделении дополнительных средств на реализацию программы льготной сельской ипотеки в объеме 500 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условия дополнительно более чем для 20 тысяч семей.

К началу сентября 2020 года общая сумма кредитных средств, выданных Россельхозбанком в рамках программы сельской ипотеки, превысила 30 миллиардов рублей.

Ипотечный кредит на покупку недвижимости в сельской местности получили более 15 тысяч человек по всей России. Согласно статистике Россельхозбанка на основе уже выданных кредитов, две трети заемщиков, 68 процентов, это семьи. При этом большая часть заемщиков, 53 процента, являются молодежью не старше 35 лет.

Средняя сумма кредита по программе сельской ипотеки составляет 1,99 миллиона рублей. Кредит берут в среднем на 17,5 лет.

Чаще всего ипотечный кредит на приобретение жилья в сельской местности берут жители

1. Приволжского федерального округа

2. Сибирского ФО

3. Центрального ФО

4. Северо-Западного ФО

5. Уральского ФО

6. Южного ФО

7. Дальневосточного и Северо-Кавказского ФО

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