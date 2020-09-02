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Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк: популярность кредитов на сезонные работы выросла на 27,4 процента

За первые 7 месяцев 2020 года объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ, составил 253,9 миллиарда рублей
Яков КрымскийЯковКрымский
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Востребованность кредитов Россельхозбанка на проведение сезонных работ среди компаний сферы АПК увеличилась на 27,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Общий объем кредитных средств, выданных РСХБ заемщикам сферы АПК, за это же время увеличился на 28,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 885,9 миллиарда рублей.

«Рост кредитования агросектора, в том числе сезонных работ, подтверждает, что сельхозпроизводители нуждаются в серьезной поддержке. Россельхозбанк как опорный банк АПК создает для аграриев все необходимые условия для доступа к кредитным ресурсам. Драйвером при этом становятся льготные кредиты по ставке до 5 процентов – они позволяют привлечь новых заемщиков на комфортных для них условиях. Всего с начала года мы выдали аграриям кредиты на сумму 114,5 миллиарда рублей на льготных основаниях – почти половину от всех средств на проведение сезонных работ», — заявила Ирина Жачкина, Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.

Основной объем выдач на цели кредитования сезонных работ пришелся на переработчиков сельскохозяйственной продукции: масличных, зерновых культур, молока и другой. Всего переработчикам и производителям пищевой продукции за текущий период уборочной кампании (с 10 июня по 31 июля 2020 г.) было направлено 15,3 миллиарда рублей. Предприятиям животноводства Банк выдал 14 миллиардов рублей, растениеводства — 11,5 миллиарда рублей.

При этом наибольшей популярностью кредитные продукты банка пользовались у заемщиков из Ростовской области. На втором месте – Пензенская область, на третьем, четвертом и пятом местах – Калининградская область, Краснодарский край и Воронежская область соответственно. Регионы из этого перечня, а именно Ростовскую, Воронежскую области и Краснодарский край специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка ранее включили в топ-10 субъектов РФ с точки зрения инвестиционной привлекательности АПК. Эти территории обладают существенным потенциалом для роста производства продукции сельскохозяйственного сектора как за счет повышения производственной эффективности, так и увеличения глубины переработки.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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