Россельхозбанк открыл «Школу фермера»

В День Знаний Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут дали торжественный старт проекту банка «Школа фермера», который даёт все необходимые знания для запуска и ведения рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве.

Проект начинается одновременно в четырех пилотных регионах: Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике Башкортостан и Московской области. Запуск оказался возможным благодаря всесторонней поддержке со стороны Министерства сельского хозяйства РФ, региональных властей, клиентов банка и образовательного сообщества.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ Владимир Кашин, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников, заместитель Премьер-министра Правительства – Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Роль фермерских хозяйств в России постоянно растет. В 1992 году доля фермерских хозяйств в производстве сельхозпродукции составлял 1 процент. По итогам 2019 года она достигла 14 процентов. Ожидается дальнейший рост показателя.

«Россельхозбанк запускает проект «Школа фермера» прежде всего для того, чтобы помочь людям реализовать себя, дать им все возможности для создания и развития собственного бизнеса на селе. Мы будем обучать как начинающих предпринимателей, так и уже состоявшихся фермеров. Люди и земля – самое ценное, что есть у России. А люди, работающие на земле, вызывают особое уважение. Поэтому очень важно, чтобы таких людей становилось больше. «Школа фермера» создана именно для этого», – сказал Борис Листов.

«Проект «Школа фермера» позволит людям объединяться, создавать рентабельный бизнес, повышать уровень компетенций в сельском хозяйстве и получать удовольствие от своего труда. Мы ожидаем, что по итогам года доля фермеров в производстве сельхозпродукции сохранится на уровне 14 процентов, и рассчитываем, что в дальнейшем роль МСП в сельском хозяйстве будет только увеличиваться. Также важно и то, что «Школа фермера» работает на поднятие престижа всей отрасли», – отметила Оксана Лут.

Для реализации проекта усилия объединили местные власти, бизнес и образовательное сообщество во всех четырех регионах. Россельхозбанк взял на себя все расходы за обучение первой группы общей численностью 100 слушателей.

Направления подготовки фермеров в регионах были выбраны с точки зрения рентабельности и возможности начать бизнес. Так, в Новосибирской области и Башкортостане научат производить мраморную говядину и варить сыр, в Московской области – собирать мёд, делать из козьего молока полезные продукты, сажать клубнику, малину, ежевику, картофель. А Ставрополье предлагает слушателям разведение овец и коров, научит выращивать огурцы и помидоры в любое время года в теплицах.

Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до двух календарных месяцев. Слушатели, которые успешно завершат обучение и представят бизнес-план, получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства и смогут начать собственное дело.

«Школа фермера» – первая в России площадка, на которой объединены возможности и ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров.

Слушатели освоят передовые методы ведения фермерского хозяйства, повысят финансово-экономическую грамотность, познакомятся с новейшими агротехнологиями, смогут пройти практику на ведущих предприятиях АПК.

В пилотной программе приняли участие как предприниматели без опыта ведения агробизнеса, так и те, кто уже занимается сельским хозяйством.

Теория включает в себя посещение занятий на базе высших учебных заведений в регионе, которые будут вести преподаватели, а также специалисты Россельхозбанка. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по конкретным направлениям. Практические занятия позволят обучающимся лично принять участие в ведении агробизнеса и перенять передовой опыт ведущих сельскохозяйственных производителей. Своими знаниями поделятся региональные представители крупного бизнеса, амбассадоры фермерства, лидеры мнений с историями успеха, зарекомендовавшие себя в регионе на протяжении многих лет.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.