Владимир Вильчиков рассказал, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ в Кузбассе. Фото: Клим МУРАШКИН

Повышение платы за коммунальные услуги в Кузбассе откладывалось уже неоднократно. О том, почему оно экономически необходимо и затронет ли граждан с низкими доходами, мы беседуем с председателем комитета по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений парламента Кузбасса Владимиром Вильчиковым.

- Владимир Иванович, в период экономического спада немало семей ощутили сокращение доходов. Естественно, что на этом фоне новости об увеличении платы за коммунальные услуги с 1 сентября на 15% у многих вызывают недовольство. Чем вызвана необходимость повышения?

- Сразу хочу успокоить, что рост стоимости коммунальных услуг не означает, что в кассах РЭУ мы станем ежемесячно оставлять денег на 15% больше. Квартплата состоит из трех частей. Первая - стоимость услуг по содержанию общего имущества дома, вторая - взнос за капремонт и третья - плата за коммунальные услуги. Сюда входит плата за потребленную холодную и горячую воду, отопление, электроэнергию, газ, водоотведение и вывоз мусора. Повышение коснется в основном этой, третьей, части и в незначительной степени - платы за содержание общего имущества дома.

Чтобы разобраться, чем вызвано повышение, придется немного углубиться в историю вопроса. Начиная с 2006 года, в соответствии с Жилищным кодексом, все граждане нашей страны должны оплачивать 100% стоимости коммунальных услуг. Но руководство нашего региона решило смягчить жителям этот переход, и все эти годы бюджет оплачивал часть расходов.

Кузбасс - один из немногих регионов в стране, где до сих пор действует институт компенсации выпадающих доходов, когда разницу между тарифами и платежами за коммуналку компенсирует бюджет. В 2019 году компенсация составила более 15 миллиардов рублей, в этом году она планируется в размере 18 миллиардов. В среднем кузбассовец платит 64% от реальной стоимости коммунальных услуг, а бюджет оплачивает остальные 36% - средства в виде компенсации выпадающих доходов направляются ресурсоснабжающим организациям.

Но обеспеченные люди такую помощь даже не замечают, а регион теряет деньги, которые мог бы направить на поддержку действительно нуждающихся граждан. Бюджет уже просто не может себе позволить нести неэффективные издержки, в противном случае не останется средств на компенсацию выпадающих доходов муниципалитетам.

Затягивание этого процесса несет большие риски и для коммунального сектора. Коммунальщикам нужно готовиться к зиме, закупать топливо, ремонтировать ветшающие сети, котельные, все это требует значительных средств, а их основной источник - платежи потребителей услуг. Если мы не будет платить за ЖКУ в полном объеме, неизбежен сбой в поставке тепла или воды в наши дома, что в условиях сибирской зимы может привести к катастрофе. Именно поэтому постепенный переход на оплату полного, экономически обоснованного тарифа нужно начинать, не откладывая.

- Платежи за жилищно-коммунальные услуги повысились во всех регионах России?

- Индексация тарифов ЖКХ происходит в нашей стране с 1 июля ежегодно, в этом году она также затронула почти все регионы. В Кузбассе повышение было отложено до 1 сентября по решению региональной власти, чтобы дополнительно поддержать граждан в условиях снижения доходов из-за коронавируса. Предельные индексы повышения цен на услуги ЖКХ были утверждены Правительством РФ еще в конце 2019 года

Индекс - это усредненный процент повышения платы для региона, он может отличаться для разных муниципальных образований. Для Кузбасса средний индекс установлен в размере 4,9%, предельный максимальный - 7,9%.

- Почему для жителей разных городов Кузбасса платежи вырастут неравномерно?

- Это потому, что и поддержка из бюджета в разных городах была разной. Наибольшую долю ЖКУ бюджет компенсировал жителям Кемерова и Новокузнецка, по этой причине и рост платежа для них теперь будет заметнее, так как необходимо устранить этот дисбаланс. Но это не единственная причина. В этих городах действуют концессионные соглашения с ресурсоснабжающими организациями, то есть частный инвестор вкладывает средства в реконструкцию и модернизацию муниципального имущества. Так, в Кемерове заключено концессионное соглашение между муниципалитетом и Северо-Кузбасской энергетической компанией в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, в Новокузнецке реализованы инвестпрограммы в сфере водоснабжения и теплоснабжения, были направлены инвестиции в модернизацию электрофильтров. На замену изношенного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ в прошлом году было выделено более 365 миллионов рублей. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

Добавлю, что в некоторых кузбасских территориях уже практически перешли к полной оплате. Больше других платят за коммуналку в Осинниках и в Березовском - 5 тысяч 137 рублей и 5 тысяч 261 рубль соответственно, это 12,3% и 12,6% от средней зарплаты. Средний житель Ленинска-Кузнецкого платит 4 тысячи 968 рублей (11,9% зарплаты), междуреченец - 4 тысячи 924 рубля (11,8%), житель Белова - 4 тысячи 482 рубля (10,7%). Среднестатистический новокузнечанин за ЖКУ отдает в месяц 3 тысячи 459 рублей, или 8,2% от своей зарплаты. Конечно, в этом заключена большая социальная несправедливость, ведь бюджет нашего региона - общий, а помощь из него распределяется неравномерно. К тому же в Кемерове и Новокузнецке зарплаты у людей традиционно выше, чем в малых городах.

Для большинства муниципалитетов Кузбасса предельный индекс повышения установлен в 4-5%. Самый низкий индекс утвержден для Белогорского сельского поселения - 3,2%, для Калтана и Мысков - 7,9%, для Кемерова и Новокузнецка - 15%.

Добавлю, что даже после увеличения плата за коммунальные услуги в Кемерове и Новокузнецке останется ниже, чем в других муниципалитетах Кузбасса.

Для примера, с 1 сентября за квартиру площадью 60 квадратных метров и проживающих в ней 3 человек в Кемерове надо будет заплатить 3610 рублей, в Новокузнецке - 3969 рублей, а в Междуреченске, Ленинске-Кузнецком и Осинниках - более 5000 рублей.

- В период режима «повышенная готовность» большинство предприятий малого бизнеса приостанавливали деятельность, что, конечно, негативно сказалось на доходах многих семей. Для кого-то и небольшой рост платежей значим. Не приведет ли повышение к росту социальной напряженности?

- Нет! В соответствии с федеральным законодательством люди не должны платить за жилье и ЖКУ больше 22% от совокупного дохода семьи (с учетом региональных стандартов максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ. В Кузбассе люди, доход которых не превышает трех прожиточных минимумов, платят еще меньше, от 5% до 22%. К примеру, если доход семьи меньше прожиточного минимума, она будет платить не более 5% дохода, если менее полутора прожиточных минимумов, расходы за коммуналку составят не более 7% дохода.

Вырастет платеж - вырастет и компенсация, то есть сумма субсидии на оплату ЖКУ, и нагрузка на бюджет семьи не изменится. Если же семья, имеющая право на субсидию, по какой-то причине не оформляла ее раньше, теперь, оформив, она существенно сократит свои расходы на коммуналку. Но есть важный момент - потребление коммунальных услуг не должно превышать установленные нормативы, а размер занимаемой жилплощади не превышать установленной нормы. Излишки придется оплачивать в полном объеме.

Сумму полагающейся им субсидии жители Кемерова и Новокузнецка легко могут посчитать на калькуляторах, размещенных на страницах органов соцзащиты этих городов

- Как получить субсидию на оплату ЖКУ?

- Хочу подчеркнуть: если вы уже получали субсидию, оформлять ее заново не нужно - до октября она будет продлена и пересчитана автоматически, сейчас рассматривается вопрос ее продления до конца 2020 года. Если же ваша семья не оформляла субсидию, но вы посчитали свои доходы и видите, что имеете на нее право, нужно написать заявление и подготовить пакет документов. Это документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи, проживающих по данному адресу, документы на квартиру и сведения о доходах членов семьи за последние 6 месяцев, подтверждающие право на льготу. Также нужен договор с банком на открытие счета для зачисления субсидий, документы о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний месяц, об отсутствии задолженности по оплате. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте центра «Мои документы». С документами нужно обратиться в МФЦ или управление социальной защиты, после чего субсидия будет оформлена в течение 10 дней. Отмечу, на 1 августа в Кузбассе такую субсидию получают 44,1 тысячи семей, расходы бюджета с начала года составили 1 миллиард 39 миллионов 814 тысяч рублей.

- Оформление субсидии - это единственная возможность сэкономить на услугах ЖКХ?

- Еще есть федеральные и региональные льготы, которые полагаются отдельным категориям жителей - участникам Великой Отечественной войны, ветеранам, инвалидам, труженикам тыла. Список льготников можно посмотреть на сайте министерства социальной защиты населения Кузбасса. Все персональные льготы будут сохранены. Тариф пересматривается в сторону увеличения ежегодно, но льготникам гарантированно выплачивается компенсация за коммунальные услуги исходя из цен и тарифов в пределах нормативов потребления. Знаю, что в кузбасских городах индивидуально подходят к социальной поддержке жителей в вопросах оплаты ЖКУ. Например, в Кемерове и в Новокузнецке установлена сниженная оплата для отдельных категорий потребителей, а в Новокузнецке гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на эти цели выделяют средства из резервного фонда.

- Несомненно, экономия бюджета благоприятно скажется на уровне жизни в Кузбассе - появится больше денег на полезные социальные и городские проекты. А какого эффекта ждете лично вы?

- На мой взгляд, важнейший посыл происходящих изменений - государство готово поддерживать своих граждан в оплате коммунальных услуг, но эта помощь должна быть адресной, причем в виде реальных денежных поступлений. Уверен, что потребители научатся экономнее расходовать ресурсы, а муниципалитеты уже в следующем году получат возможность направить значительные суммы на развитие социальной сферы и городского хозяйства - ремонт дворовых территорий, благоустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха.