Директор Кемеровского РФ АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев поздравил студентов и преподавателей КузГСХА с Днем знаний

Под барабанную дробь стипендиат Россельхозбанка Алиса Борисенко, первая девушка-трактористка академии и студентка третьего курса Инженерного факультета, на современном тракторе «Кировец-525» торжественно доставила врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерину Ижмулкину к сцене, где она поздравила всех студентов с началом учебного года: «Для нас 1 сентября – это не просто новый этап жизни, это возможность познакомиться с креативными, интересными, амбициозными людьми – с нашими первокурсниками. Главная задача Кузбасской государственной сельхозакадемии – раскрыть потенциал студентов и создать условия обучения, при которых каждый из вас станет серьёзным профессионалом своего дела».

Затем приветственное слово предоставили директору Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Виктору Владимировичу Кобзеву, который от имени Председателя Правления Банка поздравил студентов и преподавателей академии с началом учебного года и отметил: «Путь к вершинам профессии начинается здесь, в стенах вашего учебного заведения. Поэтому Россельхозбанк уже многие годы поддерживает аграрные вузы. Мы обустраиваем лекционные залы, лаборатории и интерактивные классы. Помогаем студентам с практикой и последующим трудоустройством на ведущих предприятиях отрасли. Самым талантливым ребятам выплачиваем именные стипендии, которые в этом году увеличены с 10 тыс. рублей до 12,5 тыс. рублей. Мы хотим сделать ваш учебный процесс максимально полезным и увлекательным. Потому что именно эти несколько лет определят вашу жизнь и карьеру на десятилетия вперед. В добрый путь!»

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