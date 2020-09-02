Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется ежедневно. Рассказываем последние новости о том, что произошло в регионе на утро, 3 сентября.

По данным оперативного штаба Кузбасса за минувшие сутки в регионе выявлено 86 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии но достигло 6701 человек. При этом в инфекционных стационарах на сегодняшний день находятся 2043 пациента – все они получают необходимую медицинскую помощь. Еще 1732 человек находятся на обязательной 14-дневной изоляции дома, в обсерваторах и медицинских стационарах.

Число выздоровевших пациентов за сутки составило 156 человек. Всего же с начала пандемии выздоровели 4609 человек.

Количество случаев летального исхода среди пациентов инфекционных стационаров остается неизменным – 49 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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