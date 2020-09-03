Проекты четырех сибирских городов при поддержке СУЭК стали победителями конкурса Минстроя

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится в четвертый раз. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

В качестве победителя конкурса город Мыски получит субсидии на благоустройство парка «Вокзальный». Дизайн-проект реконструкции парка включает в себя несколько функциональных площадок. Предусмотрена большая прогулочная зона, объединяющая фудкорт, торговую площадь, мемориальную площадь, амфитеатр, детские площадки, памп-трек для любителей велосипедного спорта, площадку для выгула собак. Планируется широкое использование малых архитектурных форм, особое внимание уделено реконструкции водонапорной башни - она превратится в арт-объект и станет одной из «визитных карточек» города.

«Жизнь в малых городах и селах должна быть комфортной, отвечать современным стандартам и запросам людей. Наш приоритет — комплексный подход: помимо строительства новых дорог и социальных объектов важную роль отводим благоустройству территорий. Ориентируемся на людей, которые стремятся сделать жизнь своих населенных пунктов интереснее, уютнее, безопаснее. Уверен, что наши малые города должны быть такими же красивыми и удобными для жизни, как и крупные промышленные центры», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Еще одним победителем конкурса в той же категории стал старейший город Новосибирской области Куйбышев. Согласно проекту, преобразится центральная площадь. Там появятся сцена с террасой для проведения городских мероприятий, пешеходные тропы и велодорожки, а также «тихие» зоны отдыха для пожилых горожан и родителей с маленькими детьми. Предусмотрены зоны зеленых насаждений, а также места временного отдыха с защитой от дождя, солнца и ветра на пешеходных маршрутах. Реконструкция общественного пространства площади будет осуществлена с сохранением ее архитектурно-исторического наследия.

Шахтерская столица Красноярского края, город Бородино, стал победителем в категории территорий с населением до 20 тысяч человек. Город получит федеральный грант на благоустройство центральной улицы Ленина. Здесь планируется разбить экстрим-спорт парк с тренажерами, зоной паркура и памп-треком (зимой на их месте будут заливать каток), открыть кафе с летней террасой, амфитеатр, уличный кинозал с навесом. Для организации безопасного движения предусмотрены разведенные пешеходные и велосипедные потоки, дополнительные уличные знаки, ограничители, разметка, понижение бордюра, тактильная плитка для слабовидящих людей. Вместо разношерстных остановочных павильонов появятся «Умные остановки» с информационными стендами, разъемами для подзарядки мобильных устройств. Особое внимание уделено озеленению – кроме сохранения существующих насаждений будут сформированы новые ландшафтные группы с низкорослыми деревьями, кустарниками, клумбами с цветами.

Город Канск Красноярского края стал одним из лучших в категории населенных пунктов с численностью до 100 тысяч жителей. Здесь будет реализован проект «Канск купеческий», в рамках которого центральную площадь имени Н.И. Коростелева ожидает масштабная реновация. Пространство площади будет состоять из трех зон: «Зона отдыха», «Зона активности», «Зона культурно-исторического наследия». Их наполнением станут «сухой» фонтан, выставочная зона расположенного рядом Краеведческого музея, амфитеатр со сценой, летняя «читальня» под открытым небом от библиотеки имени А.П. Чехова, детская площадка, многочисленные качели. Чтобы подчеркнуть архитектурную идентичность города в оформлении малых форм, к уличной мебели будет применен традиционный деревянный декор с резным орнаментом. В зимний период участок с «сухим» фонтаном станет катком. Новым событием станет Никольская ярмарка, которая была известна в начале XX века далеко за пределами Канска и собирала купцов со всей Сибири.

Проекты общественных пространств для участия в конкурсе на территориях присутствия СУЭК были выбраны жителями в ходе урбан-форумов, общественных слушаний, рейтинговых голосований. Все проекты были разработаны при активном участии Сибирской угольной энергетической компании и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», для которых это не первый опыт поддержки шахтерских территорий во Всероссийском конкурсе. По итогам 2019 года в число лидеров в категории малых городов и исторических поселений с населением от 20 до 50 тысяч жителей вышел город Назарово Красноярского края. Выигранный грант в объеме 70 миллионов рублей направлен на благоустройство одного из наиболее популярных общественных пространств – Сквера имени М.А. Ладыниной, советской артистки и уроженки города.

«Развитие регионов присутствия, комплексное повышение качества жизни наших сотрудников, членов их семей, жителей территорий – важнейшая цель социальной политики СУЭК. И ее базовый принцип - соучастие и совместная работа над изменениями с региональной и муниципальной властью, с самими жителями. Результаты конкурса еще раз показывают эффективность такой модели - все победившие при поддержке СУЭК проекты - это итог активной и плодотворной совместной работы, созидательной инициативы и творчества», - говорит заместитель Генерального директора АО «СУЭК», Президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится в четвертый раз. Организаторами конкурса выступает Правительство РФ и Министерство строительства РФ. В этом году поступило более 300 заявок из 76 российских регионов. Победителями стали 160 проектов из 60 регионов, которые получат в 2021-2022 гг. субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов. Общий объем призового фонда составит 10 млрд рублей.

Федеральная комиссия конкурса при подведении итогов отметила растущее качество заявок: за прошедшие годы в ряде субъектов сформировались сильные команды из специалистов различных сфер, которые представляют на конкурс проработанные, качественные идеи, активно вовлекают и опрашивают жителей.

«Интерес к конкурсу очень высокий. По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по двум категориям: «исторические поселения» и «малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». В совокупности 137 заявок пришлись на эти направления», – сказал председатель федеральной комиссии, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«По условиям конкурса участники должны представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, — в их числе просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития. Но, пожалуй, важнейшее условие — одобрение и поддержка проекта самими жителями. Именно они — главный заказчик изменений, они ждут комфорта, среды, в которой приятно находиться. И граждане болеют за свои города всей душой — даже во время самоизоляции жители устраивали онлайн-флешмобы в поддержку проектов, детали общие видео, активно вносили предложения и участвовали в слушаниях», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.