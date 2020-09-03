Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется ежедневно. Рассказываем последние новости о том, что произошло в регионе на утро 4 сентября.

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки в регионе выявлено 90 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии их число достигло 6791 человека.

Число выздоровевших пополнили еще 76 бывших пациентов. Проведенные тесты показали, что они полностью излечились и не опасны доя окружающих. Всего же с начала пандемии выздоровели 4685 человек.

Случаев летального исхода среди пациентов инфекционных стационаров также стало больше - за минувшие сутки две пациентки скончались. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим онкологическим заболеванием. Пациентка проживала в Прокопьевске. У женщины 1962 года рождения также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

В настоящее время в инфекционных стационарах на сегодняшний день находятся 2055 пациентов - все они получают необходимую медицинскую помощь. Еще 1777 человек - на обязательной 14-дневной изоляции дома, в обсерваторах и медицинских стационарах.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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