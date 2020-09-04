Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Илья Храбрый специально спускался в шахты, общался с горняками и не понаслышке знает, что такое шахтные клети и копры. Фото: Новокузнецкий художественный музей

Храбрый и шахта

Наблюдаем за рождением шедевра.

Как рождается картина? В кропотливой работе, сомнениях, творческом поиске. Для ее создания нужна твердость духа, уверенность линий, умение видеть одновременно всю картину полностью и мельчайшие ее детали. И, конечно же, решимость и храбрость - как у художника-графика Ильи Храброго, например. Предлагаем вашему вниманию небольшое видео о том, что происходит в шахте.

К слову, Илья Храбрый специально спускался туда, общался с горняками и не понаслышке знает, что такое шахтные клети и копры. И создавая картину, он вновь погружается в мир отважных людей, которые преданы своей сложной профессии.

Подглянем одним глазком за тем, как рождается картина. Чернильные карандаши, ластик, пульверизатор, пара сеансов, несколько пауз на заточить грифель. И вот безмолвие чистого листа обретает речь. Два часа, в течение которых создавалась картина, специалисты Новокузнецкого художественного музея уместили в одну минуту. А теперь и вы можете увидеть, как это было!

Наблюдаем за рождением шедевра онлайн - здесь >>

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На экскурсии можно увидеть как проходило 1 сентября 30, 40 или даже 50 лет назад. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Здравствуй, школа!

Совершаем путешествие в школу на много лет назад.

Ежегодно 1 сентября школьные коридоры наполняются звонкими детскими голосами. Ребята, соскучившиеся друг по другу, подросшие, отдохнувшие, готовые с новыми силами грызть гранит науки, радуются встрече. А как проходило 1 сентября 30, 40 или даже 50 лет назад? Чем писали школьники тех времен, какими тетрадями и учебниками пользовались? И вообще - отличаются ли те учебники, по которым учились в 60 - 80-е годы, от сегодняшних?

Те самые учебные пособия, которые покажутся знакомыми старшему поколению, ручки, линейки, галстуки и значки, школьная форма - все это можно увидеть на экскурсии в «Кузнецкой крепости». Для одних экскурсия обернется ностальгическими воспоминаниями и, возможно, побудит достать свои школьные альбомы. Другие с удивлением будут глядеть на коричневые платья и синие пиджаки, уточнять, зачем нужны те или иные предметы и наверняка поразятся, насколько красивыми были почерки школьников тех времен…

Отметим, что побывать на экскурсии можно как непосредственно в самом музее-заповеднике, так и виртуально.

Посетить экскурсию виртуально можно здесь >>

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей.

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Поиграйка и Смешинка точно знают: надо вместе начать новую игру с новыми игрушками. Фото: Театр кукол «Сказ»

Поиграем в куклы?

Вместе с артистами театра кукол «Сказ» создаем сказку.

Что делать, если стало немного скучно, если мячики, скакалки да разные игрушки не радуют? Все очень просто: нужно придумать такую игру, которая развеселит.

Вот только как это сделать? Поиграйка и Смешинка точно знают: надо вместе начать новую игру с новыми игрушками. Точнее - с куклами. Итак, нам понадобятся четыре руки, игрушки и немного фантазии. Берем одну из них и поочередно превращаем в планшетную, потом - в марионетку, потом... А потом еще в какую-нибудь! А там, глядишь, и дома у вас появится самый настоящий театр кукол! Теперь вам нужно совсем немного фантазии - и уже можно ставить первые смелые спектакли. Что это будет? Сказка про Колобка или Курочку Рябу? А может, замахнемся сразу на Вильяма нашего, Шекспира? Выбирать только вам!

Но прежде, чем приступать к постановкам, давайте вместе посмотрим историю Поиграйки и Смешинки. Кстати, они обещают, что таких историй впереди будет немало!

Играем вместе с артистами театра онлайн - здесь >>

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Во время «Звездного вояжа» вы узнаете, есть ли жизнь на Марсе, какая планета Солнечной системы самая горячая и что происходит на задворках нашей Солнечной системы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Путешествуем меж звездами и планетами

Вновь спешим в новокузнецкий планетарий и устремляемся к звездам!

В первые дни сентября новокузнецкий планетарий имени Альберта Федорова вновь гостеприимно распахнет двери для юных любителей астрономии - тех, кто уже знаком с основами этой науки, и тех, кто только-только знакомится с ней.

Если посмотреть в безоблачную ночь в небо, можно увидеть множество звезд. Они видны даже в городе, несмотря на световую завесу! А ведь точно так же поступали и наши предки: задумчиво, мечтательно или тревожно смотрели туда, где пролегает Млечный Путь, искали глазами Полярную звезду, отмечали Утреннюю звезду, любовались Луной и рассказывали друг другу истории о далеких планетах и звездах, оживляя их, придавая черты характера людей и обожествляя.

Во время «Звездного вояжа» - кстати, программа рассчитана на ребят, достигших 12 лет - вы узнаете, есть ли жизнь на Марсе, какая планета Солнечной системы - самая горячая и что происходит на задворках нашей Солнечной системы. Итак, отправляемся в вояж!

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

4 сентября, начало в 14.00

Цена билетов: 200 рублей

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Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает на тематический день «Связь - всегда святое дело, а в бою еще важней». Фото: Екатерина РОМАНОВА

Связь - всегда святое дело!

Спешим на тематический день в музей-заповедник.

Сегодня у каждого из нас есть современные средства связи: телефоны, ноутбуки, планшеты, навигаторы. С ними никогда не заблудишься и всегда сможешь связаться с любым человеком - если только зарядка не закончится.

А как обстояли дела со связью 75 - 80 лет назад? Чем пользовались связисты времен Великой Отечественной войны? У вас есть возможность узнать об этом 5 сентября. Именно в этот день на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» будет проходить тематический день «Связь - всегда святое дело, а в бою еще важней». Участники радиоклуба новокузнецкого ДОСААФ и коллекционер Денис Никулин представят вниманию гостей музея полевые телефоны и телефонные аппараты, коммутаторы, радиостанции, катушки периода

Великой Отечественной войны. К слову, можно будет не только рассмотреть диковинную для сегодняшнего дня технику, но и принять участие в мастер-классе «Морзянка - сеанс связи». Те же, кто не сможет присутствовать в этот день на крепости, смогут побывать на виртуальной экскурсии.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник – пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

5 сентября, начало в 13.00

Стоимость билетов уточняйте в музее