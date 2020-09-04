Стройплощадки Сибирского кластера искусств осмотрела замминистра культуры

Ольга Ярилова и Сергей Цивилев оценилии реализацию нацпроекта «Культура» в Кузбассе. Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе с рабочим визитом побывала заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. В ходе поездки по области она посетила учреждения культуры Новокузнецка, Прокопьевска, Прокопьевского района и Кемерова, где идут капитальные ремонты и строительные работы. Также она побывала в филиалах учреждений, которые входят в состав строящегося Сибирского кластера искусств, провела мониторинговое совещание с руководителями профильных министерств Сибирского федерального округа и круглый стол с директорами кемеровских образовательных учреждений культуры и искусства.

В Прокопьевске замминистра культуры осмотрела драматический театр имени Ленинского комсомола, где сейчас ведутся реставрационные работы в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса, и детскую школу искусств №10 имени Арама Хачатуряна, которая является памятником архитектуры регионального значения, входит в список 50 лучших школ искусств России и имеет статус «Национальное достояние России». Также Ольга Ярилова встретилась с коллективом Прокопьевского областного колледжа искусств имени Дмитрия Хворостовского, где музыканты продемонстрировали ей звучание новых музыкальных инструментов, которые поступили в колледж по нацпроекту в этом году.

В Прокопьевском районе точкой назначения стало село Большая Талда. Здесь Ольге Яриловой показали сельский Дом культуры и модельную сельскую библиотеку, которая в прошлом году стала участником нацпроекта «Культура».

В Новокузнецке замминистра посетила музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и драматический театр, осмотрела ход реставрации кинотеатра «Коммунар», где будет размещаться новокузнецкий театр кукол «Сказ».

А в Кемерове гостья ознакомилась с ходом работ в строящемся культурно-образовательном комплексе и посетила филиалы Сибирского кластера искусств, которые уже действуют на базе существующих учреждений культуры.

- Сегодня в Кузбассе идет более 300 крупных строек, в том числе строительство и капитальный ремонт объектов культуры. При содействии федерального центра мы восстанавливаем Дома культуры, оснащаем модельные библиотеки, поставляем оборудование в детские школы искусств и музыкальные колледжи. Наша основная задача - предоставить хорошие возможности для творчества и культурного отдыха как жителям больших городов, так и сельских территорий, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время встречи с Ольгой Яриловой.

В свою очередь, замминистра отметила, что нацпроект «Культура» в Кузбассе реализуется успешно.

- Все обязательства на территории Кузбасса исполняются - объекты строятся. Такими учреждениями культуры может гордиться не только Кузбасс, но и вся Россия, - сказала Ольга Ярилова. - Далеко не в каждом регионе есть такие театры, Дома культуры и детские школы искусств.

ДОБРОЕ ДЕЛО

В Гурьевске восстановят старейший музей

Здание является памятником истории и архитектуры.

В Гурьевске к 300-летию Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году, планируют восстановить старейший в области музей, являющийся памятником истории и архитектуры регионального значения. Реставрация здания, построенного еще в 1909 году, уже началась.

- Гурьевский краеведческий музей - достояние Кузбасса, жители Гурьевска давно просили привести его в порядок, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Мы, как и обещали, выделили на реконструкцию музея 25 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 75 процентов от требуемой на ремонтно-реставрационные работы суммы будут направлены из Фонда поддержки социальных программ Гурьевского округа, который создан для аккумулирования спонсорских средств.

Здание музея в Гурьевске было построено в 1909 году. Фото: пресс-служба АПК

В общей сложности на восстановление первоначального облика здания требуется более 100 миллионов рублей. Областные власти выделили средства на проведение первого этапа ремонтно-реставрационных работ. К 300-летию Кузбасса планируется отреставрировать фасад музея, установить новые окна и двери, отремонтировать кровлю, заменить перекрытия, лестницы и инженерные сети. На время ремонта часть экспонатов перемещена в фондохранилище музея, расположенное в городском Дворце культуры, и в архивный отдел администрации Гурьевска.

Также в следующем году планируется благоустроить территорию рядом с музеем. Для этого уже подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства городской среды в малых городах, который проводит Минстрой России.

ПОДРОБНОСТИ

Двухэтажное каменное здание Гурьевского краеведческого музея было построено купцом Нарциссом Ермолаевым и служило торговой лавкой. В коллекции музея находится более 18 тысяч предметов. Это экспонаты отдела археологии и палеонтологии, богатая коллекция нумизматики и живописи, экспозиции, посвященные быту русских и коренного малочисленного народа - телеутов, редкие предметы, изготовленные на Гурьевском металлургическом заводе, который стоял у истоков промышленного освоения Кузбасса.

ОТКРЫТО!

В Кемерове появилась новая детская поликлиника

В строительство и оснащение вложили 131 миллион рублей.

В микрорайоне 7б, больше известном как Кемерово-Сити, открылась новая детская поликлиника. Сам район активно развивается. Сейчас здесь живет более пяти тысяч семей, скоро будет сдан детский сад на 200 мест, полным ходом идет строительство школы на 1225 учеников.

На строительство поликлиники было направлено 100 миллионов рублей, еще 31 миллион - на оборудование и оснащение. Учреждение рассчитано на прием 100 пациентов в смену. Всего же она будет обслуживать пять педиатрических участков, где проживают четыре тысячи детей.

Поликлиника будет обслуживать пять педиатрических участков, где проживают четыре тысячи детей. Фото: пресс-служба АПК

- Мы строим новые и модернизируем действующие медучреждения, покупаем для клиник современное оборудование. Особое внимание - больницам и поликлиникам, где лечат детей, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - В этом году детские лечебные учреждения Кузбасса получат по нацпроекту «Здравоохранение» медицинскую технику стоимостью более 277 миллионов рублей. Открытие новой поликлиники - еще один важный шаг к повышению качества медицинских услуг.

Площадь поликлиники - более тысячи квадратных метров - позволяет свести к минимуму контакты между пациентами. На первом этаже находятся отделение неотложной помощи и обособленная секция «здорового ребенка». Центральный вход ведет в регистратуру и кабинеты участковых педиатров. На втором этаже расположен рентген-кабинет, физиотерапевтическое отделение с кабинетами электро- и светолечения.

Благодаря комплексному подходу пациенты смогут в одном месте получить диагностические и лечебные процедуры, которые проводят в амбулаторных условиях.