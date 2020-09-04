Россельхозбанк выступил консультантом Группы компаний «ЭкоНива» по получению кредитного рейтинга

АО «Россельхозбанк» выступило в качестве финансового консультанта компании Ekosem Agrar AG (ГК «ЭкоНива») по ее оценке рейтинговым агентством «Эксперт РА». 6 августа 2020 г. Ekosem Agrar AG присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу - стабильный.

«Многие годы Россельхозбанк остается надежным партнером Группы компаний «ЭкоНива» в реализации масштабных инвестиционных проектов в России, и сейчас мы рады оказать консультационную поддержку руководству холдинга в повышении прозрачности и открытости компании для потенциальных инвесторов», - отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

В задачи Россельхозбанка входило комплексное консультирование менеджмента ГК «ЭкоНива» по всем вопросам, связанным с получением кредитного рейтинга, начиная от разработки оптимальной рейтинговой стратегии до информационной поддержки вплоть до момента присвоения кредитного рейтинга.

Подготовка ГК «ЭкоНива» к присвоению кредитного рейтинга далеко не первый проект Россельхозбанка по выводу клиентов на публичный долговой рынок. С начала 2020 года Россельхозбанк выступил организатором дебютных выпусков облигаций «ГК Сегежа» и АО «Росагролизинг», а также успешно реализовал сделки по привлечению долгового финансирования для таких корпоративных эмитентов, как «ИКС 5 Финанс», «Лента», «Магнит», АФК Система, «СУЭК-Финанс» и других.

Ekosem Agrar AG является материнской компанией, консолидирующей активы Группы компаний «ЭкоНива». Группа занимает лидирующие позиции на рынке молочной продукции в России и входит в ТОП-3 крупнейших предприятий мира по поголовью дойных коров. В состав Группы входит более 50 предприятий в 12 регионах России.

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