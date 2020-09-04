Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 89 человек. Таким образом,с начала пандемии число кузбассовцев с коронавирусом достигло 6880. В настоящее время курс лечения в медицинских стационарах проходят 2004 человек.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. На утро 5 ментября еще 139 пациентов, вылечившихся от коронавируса, покинули больничные стены. Таким образом, с начала пандемии выздоровели 4824 человека.

Выросла и печальная статистика. У новокузнечанина 1952 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Число умерших пациентов с корнавирусом достигло 52 человек.

Также в оперативном штабе Кузбасса отметили, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1630 человек.

Статистика. Яндекс

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