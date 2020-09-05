Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 сентября: 83 заболели, 91 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно мы следим за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. О самом важном рассказываем вам.

На утро 6 сентября у 83 жителей Кузбасса тесты на COVID-19 дали положительный результат. Сейчас общее число заболевших достигло 7048 человек. 1984 человека, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, находятся в медицинских стационарах региона – все они получают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1772 человека.

С начала пандемии вылечились и выписаны из больниц 5011 человек, о 91 из которых стало известно за минувшие сутки.

Число умерших за минувшие сутки не изменилось - 53.