Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжается сообщать последние новости о ситуации с коронавирусом в регионе. В оперативном межведомственном штабе сообщили, как она складывается на утро 7 сентября.

Согласно официальной сводке на 11.00 еще у 83 жителей Кузбасса тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7048 человек.

На данный момент вылечились и выписаны из больниц 5011 человек, о 91 из которых стало известно за минувшие сутки. Число умерших не изменилось - 53.

Таким образом, в настоящее время в медицинских стационарах региона находится 1984 человека, у которых ранее медики диагностировали коронавирус. Все они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1772 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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