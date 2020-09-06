Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 сентября
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Продолжается сообщать последние новости о ситуации с коронавирусом в регионе. В оперативном межведомственном штабе сообщили, как она складывается на утро 7 сентября.
Согласно официальной сводке на 11.00 еще у 83 жителей Кузбасса тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7048 человек.
На данный момент вылечились и выписаны из больниц 5011 человек, о 91 из которых стало известно за минувшие сутки. Число умерших не изменилось - 53.
Таким образом, в настоящее время в медицинских стационарах региона находится 1984 человека, у которых ранее медики диагностировали коронавирус. Все они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1772 человека.
Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс
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