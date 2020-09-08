Около 100 спортивных объектов появится в Кузбассе до конца года

Сергей Цивилев побывал на капитально отремонтированном школьном стадионе в селе Березово. Фото: пресс-служба АПК

До конца 2020 года в регионе появится около 100 различных спортивных объектов. Из них 51 будет построен в рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива», объявленного к 300-летию Кузбасса.

На прошлой неделе губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил капитально отремонтированный школьный стадион в селе Березово Кемеровского муниципального округа. Он высоко оценил качество выполненных работ, а также отметил важность подобных объектов.

- Для полноценной жизни каждому необходимы занятия физкультурой и спортом. Важно сделать так, чтобы тренировки, активный образ жизни были доступны людям любого возраста и достатка. Для этого мы по всей области строим современные многофункциональные спортивные объекты - от дворовых спортплощадок до комплексов международного уровня, - отметил Сергей Цивилев.

Стадион в селе Березово отремонтирован по областной программе «Жилищно-социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 годы. На реализацию проекта было направлено 26,4 миллиона рублей.

В ходе работ на стадионе уложили искусственное покрытие, установили зрительские трибуны на 300 мест, оборудовали освещение, прямую беговую дорожку длиной 100 метров и круговую дорожку длиной 250 метров, сектор для прыжков в длину, площадки для занятий волейболом, баскетболом, футболом и воркаутом. К слову, в свободное от занятий школьников время на стадион могут приходить все желающие. В округе это, кстати, уже второй крупный объект за два года. В 2019 году в Ягуновской школе после капремонта по программе «Моя новая школа» тоже сдали стадион, еще один сейчас достраивается при Елыкаевской школе.

Также в этом году планируется закончить строительство зала для групповых занятий по общей физической подготовке в селе Ариничево. Уже введены в эксплуатацию спортивный центр с залами для бокса и вольной борьбы в Краснобродском, стадион «Металлург» в Белове и стадион Березовской школы в Кемеровском муниципальном округе.

Помимо этого, в рамках реализации проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» до конца года запланировано закончить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в Новокузнецке и футбольного поля в Калтане.

ПОДРОБНОСТИ

За прошедшие два года в области появились многие значимые объекты. В 2018 году после масштабной реконструкции торжественно открыли обновленный спорткомплекс «Шахтер» в Белове, трамплин К-62 на горе Югус в Междуреченске, спортивный комплекс в Прокопьевске.

В прошлом году после капремонта в Белове открылся спортивный комплекс «Электрон», физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Мариинске, а на горе Югус в Междуреченске установлена система искусственного снегообразования.

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» в Кузбассе установили восемь спортивных площадок в Беловском, Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Мариинском, Таштагольском, Топкинском, Яйском районах. В этом году по проекту уже открыты четыре площадки в поселках Верх-Чебула, Тисуль, Крапивинский, поселке Школьном Прокопьевского муниципального округа. Стоимость каждой площадки составляет почти три миллиона рублей.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Кузбассовцы переезжают в новые квартиры

Для льготников построили еще один многоквартирный дом.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на открытии нового дома в деревне Береговой Кемеровского муниципального округа. Многоэтажка на 100 квартир общей площадью более трех тысяч квадратных метров предназначена для участников льготных социальных программ.

Глава региона отметил, что строительство жилья в области ведется активно, и задача, которую ставят перед собой власти, - обеспечить людей удобным, качественным и красивым жильем с современной инфраструктурой.

- За каждым строящимся объектом осуществляется строгий контроль, приемка происходит только при соблюдении всех условий договора, - отметил Сергей Цивилев. - Благодарность людей, которые впервые заходят в свои собственные квартиры, - это самая значимая оценка нашего с вами коллективного труда, ради этого мы и работаем.

Многоэтажка станет частью комплексной застройки: в юбилейном году здесь появится детский сад и еще один дом. Фото: пресс-служба АПК

Строительство дома началось весной, по проекту в нем 68 однокомнатных и 32 двухкомнатные квартиры. Из них 96 квартир предоставлены переселенцам из аварийного жилья, детям-сиротам и другим участникам социальных программ. Еще четыре квартиры будут приобретены получателями льготных жилищных займов и соцвыплат из областного бюджета. Всего в строительство дома было вложено 123,8 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.

Многоэтажка, расположенная на улице Строительной, станет частью комплексной застройки. В 2021 году, когда Кузбасс будет отмечать свое 300-летие, здесь появится второй дом и детский сад на 140 мест. Существующий детский сад будет реконструирован под начальную школу на 160 мест, а уже действующая школа на 200 учеников будет отремонтирована. Также запланировано построить новую котельную, сети холодного водоснабжения, заменить участок теплотрассы, отремонтировать дороги и благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, что в 2020 году построенный дом - уже второй для участников социальных программ. Ранее в селе Поломошное Яшкинского района сдан под ключ 30-квартирный дом. Кроме того, завершается строительство 8-этажного дома на 96 квартир в поселке Чистогорском в Новокузнецком районе и трехэтажного дома на 33 квартиры в поселке Крапивинском.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До конца 2020 года запланировано ввести в эксплуатацию 71 многоквартирный дом, квартиры во многих из них будут предоставлены льготным категориям граждан. Всего на обеспечение жильем участников соцпрограмм в этом году будет направлено около пяти миллиардов рублей.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Проект по благоустройству стал победителем конкурса

На его реализацию Мыски получат 70 миллионов рублей из федерального бюджета.

Проект Мысков в этом году вошел в число победителей четвертого Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. На его реализацию город получит из федерального бюджета грант в размере 70 миллионов рублей.

Проект, который был представлен на суд жюри, - это благоустройство парка «Вокзальный» в поселке Притомском, которое будет осуществляться по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Как подчеркивает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, жизнь должна быть комфортной не только в крупных, но и в малых городах и поселках. С этой целью в регионе всегда реализуют комплексный подход. Например, после строительства дорог, соцобъектов всегда одновременно выполняется и благоустройство прилегающей территории.

Реконструкция парка «Вокзальный» решит задачу организации досуга для жителей поселка Притомского. Фото: пресс-служба АПК

- Реконструкция парка «Вокзальный» решит задачу организации досуга для жителей поселка Притомского. Здесь можно будет проводить праздники, концерты, спортивные состязания, развивать различные виды услуг. Важнейший критерий - поддержка проекта жителями поселка, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

После благоустройства в парке «Вокзальный» появится несколько площадок - прогулочная зона, объединяющая фудкорт, торговую и мемориальную площадь, амфитеатр, детские площадки, памп-трек для любителей велосипедного спорта, площадка для выгула собак. Оживят пространство оригинальные скамейки, беседки и светильники. В ходе реализации проекта планируется восстановить водонапорную башню, которая сегодня уже не используется, - она превратится в арт-объект.

КОНКРЕТНО

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по инициативе президента России Владимира Путина. Организатором выступает Минстрой России.

На участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 регионов. Всего жюри было отобрано 160 проектов из более чем 60 регионов страны, проект благоустройства парка «Вокзальный» попал в число лучших в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек».