Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе ежедневно меняется, и мы продолжаем рассказывать последние новости о том, что происходит в регионе.

По данным оперативного межведомственного штаба, за минувшие сутки снова выросло число заболевших. Сейчас общее число пациентов с COVID-9 достигает 7217 человек, о 84 из которых стало известно на утро 9 сентября.

Выросло и число пациентов, которые вылечились от коронавируса: еще 112 кузбассовцев выписаны из инфекционных стационаров региона. Всего же с начала пандемии в Кузбассе 5213 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровел.

Число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом выросло до 55. Как сообщили в оперштабе, у мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у мужчины 1965 года рождения из Прокопьевска двусторонняя полисегментарная пневмония развилась на фоне неврологической патологии.

Сейчас в инфекционных стационарах остаются 1949 человек, которые нуждаются в лечении.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1618 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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