Госпитальная страна: Как в Кузбассе в годы войны спасали раненых

На этой фотографии военных лет Мария Горбунова с сотрудниками госпиталя и военнослужащими. Фото: "Красная горка"

Накануне юбилея Кузбасса, в Год памяти и славы, мы вспоминаем о том, как жили наши земляки во время войны: как мужчины уходили на фронт, женщины и дети становились к заводским станкам, а в школах писали между строчек старых газет - читайте об этом в предыдущих еженедельных выпусках «Комсомолки», начиная с 29 июля 2020 года. А сегодня мы начнем рассказ об эвакогоспиталях - они были расположены практически в каждом городе.

Подвиг в тылу

Первые эшелоны с ранеными - стонущими, умирающими от гангрены, измученными тяжелой дорогой - стали прибывать в Кемерово уже в начале июля 1941 года. Чтобы вместить всех, один за другим в зданиях школ, больниц, жилых домах начали разворачиваться эвакогоспитали.

Для подготовки лазаретов были мобилизованы все силы. А дальше - все возможности медиков, ресурсы всех врачей и медсестер, из числа тех, кто не ушел на фронт, и многочисленных добровольцев были брошены на то, чтобы спасать бойцов и возвращать их в строй. Подвиг невиданных масштабов совершался здесь, в глубоком тылу.

Мария Горбунова на встрече сотрудников госпиталя, которая состоялась в Кемерове в восьмидесятых годах. Фото: "Красная горка"

Всего в Кемерове за годы войны было развернуто 12 эвакогоспиталей. В Кемеровской области - которая была тогда еще частью Новосибирской - более 70. В Западной Сибири - 288. Однако именно Кузбасс называли тогда Госпитальной страной Советского Союза. Он стал местом концентрации врачебных сил: и хотя сюда привозили самых тяжелых раненых, огромный процент бойцов благодаря самоотверженности медиков удалось поставить на ноги. В первый год - более 80 процентов, потом - около 50 процентов.

История на каждом шагу

Большинство зданий, где размещались эвакогоспитали, сохранились до наших дней. Мы проходим мимо них и зачастую даже не знаем о героическом прошлом мест наших прогулок. А ведь именно в этих стенах находились палаты и операционные.

Здесь санитарки коротали ночи без сна, чтобы успеть помочь как можно большему числу бойцов. Здесь врачи решались на экстренные операции - часто раненых оперировали только на 17-й день и позже, почти без надежды на благополучный исход. И смерть отступала, ее удавалось победить!

Здесь выздоравливали солдаты, здесь они диктовали письма родным, здесь занимались лечебной физкультурой, чтобы разработать заживающие ноги и руки - чтобы как можно скорее возвратиться на фронт.

Сюда со всех окрестностей стекались горожане с гостинцами - раненым несли молоко, мед, собранные в лесу ягоды, подстреленную на охоте дичь, а еще - газеты, книги, картины. Здесь медики изобретали новые способы врачевания и варили целебный напиток из хвои - скольким раненым он подарил сил и помог встать на ноги.

Проходя мимо этих зданий, просто задумайтесь. Они - свидетели поразительного времени, когда совершенно незнакомые друг с другом люди сплотились и помогли целому народу выстоять в страшной войне. Эта земля тоже впитывала капли крови. По этим ступеням медсестры поднимали раненых на руках.

Школа стала госпиталем

В этом здании за областной библиотекой некогда располагалось педагогическое училище, а еще раньше школа. Затем последовала глобальная реконструкция, и сейчас здесь находятся Арбитражный суд и известный ресторан. О госпитале напоминает лишь мемориальная доска с торца дома.

Этот госпиталь создавался одним из первых, уже в июле 1941-го, в здании школы № 4. Его возглавила Мария Горбунова - ведущий врач-гинеколог Рудничной больницы. Эта удивительная женщина вошла в число легенд кемеровского здравоохранения: после войны она была секретарем горкома партии, затем долго работала в облздравотделе, возглавляла несколько крупных медицинских учреждений. Но начиналось все с госпиталя…

Сейчас в здании, где в годы войны находился госпиталь, располагаются Арбитражный суд и ресторан. Фото: Вера ТЕМНОВА

Госпиталь имел 5 отделений, и в каждом применяли новые для того времени методы лечения и препараты: лечение физкультурой, парафином, специальной глиной, сульфазином, стрептоцидом. Открылись первые пункты приема крови. Всего через госпиталь прошло более 25 тысяч раненых. А в апреле 1943-го лазарет перевели в Мариинск, где он занял помещение убывшего на фронт госпиталя № 1401. В здание на Черняховского вернулась школа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы всем коллективом встречали на маленьком кемеровском вокзале первый эшелон раненых. Санитарный поезд доставил к нам 800 бойцов. И сразу сама обстановка продиктовала: всем врачам надо было срочно становиться к операционному столу. А сколько доброго сделали наши женщины-врачи, медсестры, нянечки. Сотни раненых надо было несколько раз в день накормить, одеть, достать необходимые лекарства, каждого надо было выходить, обогреть ласковым словом. В праздники мы стремились создать бойцам домашний уют: накрывали общий стол, где было вдоволь винегрета и картошки, пекли вкусные по тем временам пироги... Сегодня медики, пожалуй, и не ведают, как из сосновой хвои готовить концентраты для лечебных ванн, целительные хвойные капли добавлять в борщи, салаты. Теперь все это можно купить в аптеках. А наши медсестры и няни сами за хвоей в тайгу снаряжались, сами и витаминные лекарства из нее изобретали».

Мария ГОРБУНОВА, воспоминания.