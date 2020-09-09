При поддержке Россельхозбанка производитель белевской пастилы запускает продажи в Китае

Благодаря объединенным усилиям Россельхозбанка, компании «Белёвские лакомства» и Российского экспортного центра белевская пастила будет поставляться в Китай. Экспортный контракт заключен между компанией «Белёвские лакомства», одним из ведущих производителей пастилы в России, и крупнейшим национальным маркетплейсом российских товаров в Китае «Технологии Эпиньдо» (Epinduo), при поддержке партнера РЭЦ по размещению и продвижению российской продукции на электронные торговые площадки КНР.

Первая партия пастилы «Белёвские лакомства» будет размещена на крупнейших китайских онлайн-площадках КНР, а также в Российском государственном магазине до конца сентября. В дальнейшем продукция кондитеркой компании будет выводиться в федеральные и региональные торговые сети КНР.

Компания «Белёвские лакомства» рассчитывает, что открытие экспорта в Китай позволит увеличить производство пастилы до 120 тонн в год уже в ближайший год.

«Россельхозбанк не первый год поддерживает выход российских компаний на зарубежные рынки. Мы фиксируем растущий интерес китайских потребителей к продукции наших кондитеров и нацелены максимально развить их экспортный потенциал на азиатском направлении», — заявил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Банк предлагает своим клиентам полный спектр услуг для ведения международного бизнеса, а для тех компаний, которые только начинают свою работу за рубежом, Центр компетенций Россельхозбанка по обслуживанию внешнеэкономической деятельности на бесплатной основе предоставляет консультации по вопросам валютного законодательства, проведения документарных и конверсионных операций, подготовки внешнеторговых контрактов, а также по вопросам участия в акселерационной программе, организуемой Банком совместно с РЭЦ.

Китай входит в десятку крупнейших мировых импортеров кондитерских изделий. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2019 году в страну было завезено кондитерской продукции почти на 300 млн долларов. К тому же КНР — один из наиболее перспективных рынков для расширения экспорта продукции АПК из России. По итогам первых семи месяцев 2020 года Китай стал крупнейшим покупателем продукции агропромышленного сектора из России. В страну экспортировано продукции более чем на 2 млрд долларов, из них 1,7 млн долларов пришлось на кондитерскую продукцию.

«Нас давно интересовала работа с Китаем. Это крупнейший импортер с огромным рынком сбыта. Однако серьезные входные барьеры, требования китайской стороны к импортируемой продукции, языковой барьер, а также недостаточный опыт экспортной деятельности нас останавливали. Благодаря участию в программе экспортной акселерации для компаний АПК, которую Россельхозбанк реализует в партнерстве с РЭЦ, мы смогли нарастить свои экспортные компетенции и узнали о возможности экспорта через Эпиньдо. Мы подали заявку, и Эпиньдо отобрали нашу продукцию для экспорта в Китай. В настоящее время мы готовим первую партию к экспорту: работаем над этикеткой и стикерами, регистрируем торговую марку и, конечно, рассчитываем на успех нашей продукции у китайских потребителей», — отметил Ильшат Нугаманов, Генеральный директор ООО «Белёвские лакомства».

Россельхозбанк активно участвует в реализации Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» с целевым показателем в 45 млрд долларов. В настоящее время Россельхозбанк сформировал линейку продуктов для экспортеров, в том числе программы финансирования внешнеторговых операций, конверсионные операции, РКО, документарные операции, включая аккредитивы, хеджирование валютных рисков и банковские гарантии.

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