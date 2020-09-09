Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно мы следим за тем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Например, на утро 10 сентября число заболевших оказалось почти в два раза меньше числа выздоровевших.

По данным оперативного штаба, на утро 10 сентября в Кузбассе выявили еще 87 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее число заболевших составляет 7304 человека.

Одновременно с этим 159 человек выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, число выздоровевших с начала пандемии достигло 5372. Остальные 1875 человек получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах.

Выросла и печальная ститистика заболевания. На утро 9 сентября еще два пациента скончались. В общей сложности число скончавшихся достигло 57 человек.

- У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске, - сообщает оперативный штаб. - У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1616 человек.

Статистика. ФОТО: Яндекс

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