Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ежедневно мы следим за тем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Например, на утро 10 сентября число заболевших оказалось почти в два раза меньше числа выздоровевших.
По данным оперативного штаба, на утро 10 сентября в Кузбассе выявили еще 87 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее число заболевших составляет 7304 человека.
Одновременно с этим 159 человек выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, число выздоровевших с начала пандемии достигло 5372. Остальные 1875 человек получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах.
Выросла и печальная ститистика заболевания. На утро 9 сентября еще два пациента скончались. В общей сложности число скончавшихся достигло 57 человек.
- У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске, - сообщает оперативный штаб. - У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1616 человек.
Статистика. ФОТО: Яндекс
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