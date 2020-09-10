Положение о публичном конкурсе «Самый спортивный офис»

1. Основные положения

1.1. Организатором конкурса является ООО «Ямагучи Кемерово»

1.2. Официальным языком конкурса является русский.

1.3. Участие в конкурсе является открытым и бесплатным.

1.4. Конкурс проводится среди коллективов компаний, предприятий, загрузивших фото на сайте kem.kp.ru для конкурса «Самый спортивный офис».

1.5. От одной компании могут принять участие несколько подразделений.

1.6. Участие могут принять компании, расположенные на территории Кемеровской области - Кузбасса.

1.7. Возрастная категория для участия в конкурсе - от 18 лет.

1.8. Каждая команда участников может разместить 1 (одно) фото.

1.9. Все фотографии проходят модерацию администратором сайта.

1.10. Определением соответствия фотографий условиям конкурса занимается организатор. Решения организатора не оспариваются и не комментируются.

1.11. Участники конкурса, отправляя фотографию редакции - организатору конкурса, автоматически подтверждают свое авторское право на данное фото, согласие на участие в конкурсе и дают разрешение на размещение фотографий на сайте kem.kp.ru, в группах «Комсомольской правды» в Кемерове в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, публикацию в Фейсбуке и Инстаграме «Комсомольской правды» в Кемерове, печатном издании «Комсомольская правда», ВКонтакте, Инстаграме, Фейсбуке и Одноклассниках телеканала «Кузбасс 1 HD» (в анонсах и итоговых публикациях о конкурсе фотографий «Самый спортивный офис»).

1.12. Дисквалификация участника возможна на любом этапе конкурса, если организатор обнаружит использование сервисов накрутки голосов.

1.13. Организаторы гарантируют конфиденциальность персональных данных участников и их контактных лиц и не будут использовать способы связи с ними для деятельности, не имеющей отношения к конкурсу.

2. Сроки проведения конкурса:

2.1. 10.09.2020 - старт конкурса на сайте kem.kp.ru (дата запуска может быть перенесена).

2.2. 09.10.2020 - подведение итогов конкурса.

2.3. 09.10.2020 - официальное объявление победителей (подведем итоги на сайте и опубликуем коллективы победителей).

3. Критерии выбора победителя

3.1. Победителем конкурса становится коллектив, набравший большинство голосов в голосовании на сайте kem.kp.ru в конкурсе «Самый спортивный офис».

4. Награды

4.1. Коллективы, занявшие первое, второе и третье место по итогам голосования, получают призы от партнера конкурса - ООО «Ямагучи Кемерово».

1-е место

Месяц пользования

https://www.yamaguchi.ru/massazhnyie-kresla/yamaguchi-axiom-ya-6000.php

2-е место

Месяц пользования

https://www.yamaguchi.ru/trenazhery-dlya-doma/runway-pro-x

3-е место

Месяц пользования

https://www.yamaguchi.ru/trenazhery-dlya-doma/us-medica-vibroplate-pro.php

4.2. Организатором конкурса ООО «Ямагучи Кемерово» в офис компании-победителя сроком на 1 месяц в безвозмездную аренду предоставляется вышеуказанное оборудование.

4.3. Доставка, установка, инструктаж, демонтаж осуществляется организатором конкурса.