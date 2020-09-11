Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Участники литературного тура отправятся в поселок Барзас - на родину известного кузбасского поэта Леонида Гержидовича. Фото: Литературная карта Кузбасса/vk.com

По стопам таежного Есенина

Отправляемся в очередной литературный тур.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова приглашает кемеровчан в очередной литературный тур. В этот раз участники отправятся в поселок Барзас - на родину известного кузбасского поэта Леонида Гержидовича.

Новое литературное путешествие «День с поэтом: Леонид Гержидович», разработанное в год 100-летия бибилиотеки, продолжает успешный библиотечный проект «Литературный туризм в Кузбассе», реализуемый последние пять лет. Барзас - это место в Кемеровском районе, удивительное и неповторимое по красоте природы барзасской тайги. Здесь расположен государственный природный зоологический заказник «Барзасский».

И именно здесь прошли детство и юность Леонида Гержидовича. Со школьных лет «таежный Есенин» вел дневник, который сохранился до наших дней. Именно этот документ лег в основу литературного тура.

Во время экскурсии туристы совершат исторический экскурс по поселку, посетят местную библиотеку, где Леонид Гержидович встречался с земляками, святой источник с купелью в честь крестителя Руси святого князя Владимира и храм Святого Благоверного князя Дмитрия Донского.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-55, 44-18-57

12 сентября, начало в 10.00

Цена билетов: 800 рублей

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«Кузбасскино» приглашает кемеровчан на показ фильма «Форсаж Диабло». Фото: кадр из фильма

Гонка за жизнь

Идем в кино.

Наверняка многие за период пандемии уже соскучились по походам в кинотеатры, однако до их открытия еще далеко. Тем не менее можно посетить автокинотеатр и насладиться просмотром в обществе друзей (ну по крайней мере тех, кого вместит автомобиль).

«Кузбасскино» приглашает кемеровчан на показ фильма «Форсаж Диабло». Герой фильма - молодой парень по имени Куба - чтобы оплатить операцию своей тяжело больной младшей сестры, решает участвовать в нелегальных автомобильных гонках. На кону - огромная сумма денег, которой хватит на лечение, но кругом препятствия - не все согласны играть по правилам. К тому же выигрыш будет стоить Кубе слишком многого: среди соперников он встречает красавицу Еву, с которой его соединит не только любовь к гонкам. Но - каким будет финал, ведь девушка - дочь организатора гонки, коварного мафиози.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

12 и 13 сентября, начало в 20.30

Цена билетов: 350 рублей с машины

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Бибилиотека для детей и юношества приглашает на персональную выставку кемеровской художницы Ирины Новиковой «Фэнтези - мир волшебства и сказки». Фото: Библиотека для детей и юношества

Фэнтези - мир волшебства и сказки

Отправляемся на завораживающую выставку.

Бибилиотека для детей и юношества предлагает кемеровчанам развеять хмурое осеннее настроение и окунуться в волшебный мир фэнтези. Сейчас здесь проводится персональная выставка кемеровской художницы Ирины Новиковой «Фэнтези - мир волшебства и сказки».

Ирина Новикова - художник Кемеровской декоративной росписи IV разряда и самобытный художник жанра фэнтези. Еще она участница российских, областных, районных и городских выставок, конкурсов, ярмарок, пленэров, мастер-классов и благотворительных мероприятий.

Ирина проиллюстрировала семь книг современных российских писателей: «Преломление в зеленом стекле» и «Серебряный ключ» Юлии Лавряшиной, «Доля» Татьяны Горянец, «Чертогово око» Татьяны Светиной, «Исповедь лирика» Ильгизара Ягфарова, «Возвращение» Алекса Фейлона и «Шаман» Николая Баховца. Также талантливая художница занималась оформлением обложек музыкальных альбомов «Мир безумных» рок-группы Red Rum, «Сон Марины» ансамбля Aqualang и «Волчий дождь» для рок-группы In Сold».

Стоит отметить, что работы Ирины Новиковой есть у частных владельцев во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

9-14 сентября, с 10.00 до 17.00

Вход свободный

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Кемеровский центр искусств продолжает удивлять горожан своими мастер-классами. Фото: Кузбасский центр искусств

Чудеса на молоке

Участвуем в мастер-классе.

Кемеровский центр искусств продолжает удивлять горожан своими мастер-классами. В этот раз участникам предлагается написать картину прямо на поверхности чаши с молоком! Это отлично развивает мелкую моторику, воображение и абстрактное мышление. Участники всегда могут сделать цветной отпечаток своей работы, который будет пахнуть свежим молоком!

Кстати, вы знали, что есть такая древняя турецкая техника рисования на воде - эбру. Она требует специальных составов воды и краски, но получаются необыкновенные узоры. Так вот - если заменить воду на молоко, то можно получить поистине удивительный результат.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88, 75-07-31, 8-951-583-30-56

12 сентября, начало в 14.00

Цена билетов: от 350 рублей

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Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает кемеровчан и гостей города на экскурсию «От Красной Горки до Лесной Поляны». Фото: Максим КИСЕЛЕВ

От Красной Горки до Лесной Поляны

Узнаем город с неожиданной стороны на автобусной экскурсии.

Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает кемеровчан и гостей города на экскурсию «От Красной Горки до Лесной Поляны».

В первой части экскурсии, во время поездки по Леснополянскому шоссе, участники узнают о становлении и развитии исторического центра современного города - района Красной Горки, где находился Кемеровский рудник.

Вторая часть проходит непосредственно в Лесной Поляне. История возникновения и развития самого жилого микрорайона, его связь не только с городом, но и параллели с Красной Горкой, основные примечательные места… Во время экскурсии предусмотрено посещение парка «Лесная сказка», также возможна прогулка по Весеннему бульвару, а для детей по договоренности посещение контактного зоопарка.

Музей-заповедник «Красная Горка»

ул. Красная Горка, 17, телефон для записи: (384-2) 45-46-46

19 сентября, начало в 16.00

Цена билетов: 200 рублей