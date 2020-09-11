Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Выставка «Лики Кулая» побывала не только в разных городах России, но и за границей. Фото: Наталья ПАНЬШИНА

Неделя, чтобы увидеть древние лики Кулая

Не пропустите чудесную выставку!

Эта выставка уникальная: ювелирные украшения можно не только рассмотреть в витрине, но и заказать такие же у мастеров. Фотоснимки здесь сочетаются с уникальными образцами древнего искусства, а современные мотивы перекликаются с культурой древних таежных племен, которые проживали на территории Сибири 2,5 тысячи лет назад.

Организатор выставки - творческое объединение «Сомана КуКуН», крупный арт-проект, который гармонично переплетает материальные образы кулайской культуры раннего железного века и современное художественное пространство. Современные художники, ювелиры, мастера черпали вдохновение в миниатюрных бронзовых скульптурах людей, животных, птиц, мифических существ. А потом эти образы нашли воплощение в современных работах.

«Вечность всегда актуальна!» - таков слоган проекта на протяжении уже 20 лет. За эти годы выставка «Лики Кулая» побывала не только в разных городах России, но и за границей. Ее экспозицию сегодня составляют 18 работ ведущего фотографа Томска Дмитрия Карпушева, около 70 образцов ювелирного и декоративно-прикладного искусства томских мастеров Сергея Лялюшко, Виктора Ния, Виктора Тимофеева и других, коллекция одежды «Цвет кулайской ночи» Натальи Нелюбовой.

Выставка работает последние дни: спешите посетить ее до 13 сентября!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница - с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Куклы могут быть не только игрушками, но и оберегами, хранительницами и даже символами достатка и благополучия семьи. Фото: Кадр видео Сергея ДОРОФЕЕВА

Крупеничка или зерновушка?

Мастерим куколку для богатства и достатка.

Куклы могут быть не только игрушками, но и оберегами, хранительницами и даже символами достатка и благополучия семьи. Именно таковы куклы-зерновушки.

Когда-то следом за сбором урожая девушки в деревнях усаживались за рукоделие. И одной из первых создавали кукол-зерновушек, или крупеничек. Впрочем, назывались они по-разному - в зависимости от того, что именно было внутри них. Гречка, пшено, горох, пшеница - все это могло стать основой куклы-крупенички. Их старались делать красивыми, большими, плотными. А крупа внутри не только символизировала достаток семьи, но и служила своеобразным стратегическим запасом на весну - на посевную пору.

Чтобы создать такую куклу, хранящую тепло и запахи лета, потребуются несколько кусочков ткани, цветные нитки. Ткань - нескольких цветов, причем один из отрезов должен быть белым - именно он станет основой куклы, в которой будет храниться зерно. А потом - шаг за шагом - будем одевать куклу в красивые одежды, наденем фартучек да платочек и обязательно добавим элементы оберега.

Какие именно? Об этом расскажет Светлана Дорофеева, методист фольклорно-этнографического центра «Щедрыня». Да не просто расскажет, а покажет! Итак, берем ткань, зерно - и создаем игрушку-оберег!

Посмотреть мастер-класс онлайн можно здесь >>

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Пантеон «Березовая роща» является памятником истории федерального значения: здесь находится могила знаменитого доменщика Михаила Курако. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Березовая роща и пантеон

Отправляемся на прогулку - реальную или виртуальную.

У слова «пантеон» несколько значений. Это может быть группа богов, почитаемая в той или иной религии, а может быть и место захоронения известных людей.

Есть такое место и в Новокузнецке. Находится оно вдалеке от центральных улиц, окутано тишиной, в которой лишь листья тополей нашептывают истории давних времен. Называется это место пантеоном «Березовая роща». Несмотря на то, что прохожих здесь очень мало, пантеон является памятником истории федерального значения: здесь находится могила знаменитого доменщика Михаила Курако. Кроме того, здесь находятся могилы выдающегося металлурга Григория Казарновского и сталевара Антона Лаушкина.

Пешком идти до пантеона не так далеко: сначала через тоннель у КМК, потом в гору по асфальтовой дорожке и - вот он, пантеон. Вход сюда свободный, так что можно прийти, послушать шум деревьев, представить, как когда-то неподалеку был первый сад Металлургов, как приходили - и приходят до сих пор! - сюда почтить память тех, кто внес огромный вклад в развитие металлургии и города. А можно узнать историю каждого, кто нашел здесь покой, в виртуальной экскурсии Новокузнецкого краеведческого музея.

Отправляемся на виртуальную прогулку - сюда >>

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Пьеса «Бродвей» поставлена по мотивам фильма Вуди Аллена «Пули над Бродвеем». Фото: кадр видео Новокузнецкого драматического театра

Прогуляемся по Бродвею?

Спешим в театр - виртуально.

Театральный сезон 2020 года все никак не открывается, а заядлым театралам так хочется прикоснуться к искусству театра! Что ж, тогда отправляемся в Новокузнецкий драматический театр - пусть и виртуально. Да не просто в театр - а на «Бродвей»!

Жил-был драматург, который очень хотел поставить свою пьесу. Вот только нужная сумма на постановку у него никак не набиралась. И тут как нельзя кстати ему поступает заманчивое предложение: крупный мафиози дает ему деньги, а взамен просит о небольшой услуге: чтобы у его любовницы из кордебалета была роль в этой постановке.

Согласившись на эту сделку, драматург делает первую уступку. А потом - еще одну. И еще, еще, еще… А все потому, что гангстер постоянно дает ему ценные советы, не воспользоваться которыми просто невозможно. К слову, гангстер параллельно устраняет и все «помехи», которые мешают пьесе идти к успеху. К слову, спектакль получился действительно великолепным, вот только цена успеха оказалась слишком высокой.

Скрытые интриги закулисья, возможность порассуждать о цене успеха и цене жизни, о гениях и талантах - вот о чем этот фильм. Кстати, пьеса «Бродвей» поставлена по мотивам фильма Вуди Аллена «Пули над Бродвеем».

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Идем в универмаг!

Отправляемся в виртуальную экскурсию по Сталинску 1936 года.

Огромные цветочные панно, надписи на двух языках, палисадник и трамваи, звенящие совсем рядом, - таким был новокузнецкий универмаг в далеком 1936 году. Он располагался на первом этаже 5-этажного здания, где также находилось общежитие. Универмаг пользовался большой популярностью в течение многих лет, пока перед ним не выросли новые дома, а торговые отделы не переехали в другое место. Что осталось сегодня от универмага? Сколько всего было цветочных портретов? Об этом рассказывает виртуальный экскурсовод Новокузнецкого краеведческого музея.

Впрочем, речь пойдет о еще одном знаковом здании - гостинице для иностранных специалистов. Где она находится и кто создавал ее скульптурное оформление - об этом вы также узнаете из фотохроники 1936 года.

Новокузнецкий краеведческий музей

Посетить экскурсию онлайн можно здесь >>