Под градусом: какой алкоголь и сколько пьют жители Кузбасса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кемеровостат опубликовал данные об употреблении алкоголя жителями области. Исследование приурочено к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

Если говорить о возрасте употребления алкоголя, то, согласно официальным данным, алкоголь употребляли 60,2 процента людей старше 15 лет (по данным комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год), из них 43,9 процента - по праздникам, 33,8 процента - 1-2 раза в месяц, 16,5 процента - раз в неделю, 4,4 процента - несколько раз в неделю и 1,4 процента - практически каждый день.

Из вышеуказанной группы населения 45,3 процента по праздникам предпочитают пить вино и шампанское, 38,1 процента - водку, коньяк и другие крепкие напитки; пиво - 14,9 процента. В повседневной жизни приоритеты смещаются: 24,8 процента 1-2 раза в месяц употребляют пиво, еще 13,3 процента - раз в неделю. При этом крепкие напитки 1-2 в месяц пьют 15 процентов опрошенных, раз в неделю - 5,1 процента. Вино и шампанское позволяют себе 1-2 раза в месяц 9,4 процента респондентов, раз в неделю - 3,1 процента.

Как отмечают эксперты Кемеровостата, по данным за 2019 год, в среднем каждый житель Кузбасса потратил на алкоголь 196 рублей в месяц.

По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения, в прошлом году сверх установленной нормы (это более 168 граммов чистого этанола для мужчин и более 84 граммов для женщин) употребляли алкоголь шесть процентов жителей. Среди мужчин этот показатель составляет 9,3 процента, среди женщин - 3,4 процента, что больше среднего по России (6,8 и 1,9 процента соответственно).

Что касается смертности от алкоголя, то в 2019 году скончались 1423 человека, из них 69,2 процента - мужчины и 30,8 - женщины. Как и ожидалось, уровень смертности в сельских территориях выше - на 100 тысяч жителей приходится 71 случай, в то время, как в городе - 51. При этом на 100 тысяч мужчин приходилось 80 умерших от алкоголизма, на 100 тысяч женщин - 30.

Напомним, что 11 сентября в Кузбассе запрещена продажа алкоголя.