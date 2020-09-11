ВДНХ в «Томской Писанице»!

Мероприятие ежегодно собирает садоводов-любителей, собственников фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Томская Писаница"

Мероприятие ежегодно собирает садоводов-любителей, собственников фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В рамках выставки в этом году запланированы дегустации от Кузбасских кафе и ресторанов, продажа фермерской и пищевой продукции, выставка сельскохозяйственной техники, конкурсная программа для растениеводов и кулинарный поединок для посетителей музея. Для садоводов 19 сентября пройдет конкурс гигантских овощей в четырёх видах: кабачок, тыква, капуста, патиссон. Овощи-победители будут отбираться по весу.

Для садоводов пройдет конкурс гигантских овощей. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Томская Писаница"

А также конкурс на звание «Самое вкусное варенье Сибири» сразу по нескольким категориям: составу, пользе и оригинальности рецепта. Обладателей самого вкусного варенья определит народное жюри из посетителей Музея в день события.

Во второй день выставки будет проведён кулинарный поединок. Победителем станет самая быстрая команда, которая нажарит стопку из блинов, оладий и драников выше всех (команда 3 человека, могут заявляться родители с ребенком).

Победители будут награждены ценными призами и подарками от партнеров Музея. Главный приз: Новый дачный туалет!

Победители будут награждены ценными призами и подарками от партнеров Музея. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Томская Писаница"

Всем заранее зарегистрированным участникам конкурсов вход в музей в рамках «Спело лето» бесплатный. Чтобы участвовать в конкурсе для садоводов или кулинаров – звоните по телефону 8 (3842) 75-10-90. Возраст участников 18+.

По телефону принимаются заявки каждый будний день до 17 сентября включительно с 10.00 до 17.00.