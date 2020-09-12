Подростки изуродовали портрет космонавта Алексея Леонова в Кемерове. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове подростки изуродовали портрет космонавта, Героя Советского Союза Алексея Леонова, который украшал Доску почетных граждан города. Сейчас по данному факту проводится полицейская проверка.

О произошедшем сообщили в пресс-службе администрации Кемерова. По словам властей, инцидент произошел вечером в пятницу, 11 сентября. Портрет прославленного космонавта с законного места на Доске почета на лице Дзержинского в центре города сорвали двое подростков.

По факту данного происшествия сейчас проводится полицейская проверка. Как сообщили правоохранители, в дежурную часть отдела «Центральный» позвонила сторожа одной из организаций. Женщина рассказала, что двое неизвестных пнули доску почетных граждан города Кемерово, установленную на улице Дзержинского, в результате чего один из портретов был поврежден.

-По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту и устанавливают лиц, повредивших портрет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сам портрет Леонова в субботу утром уже вернулся на законное место.

Отметим, что это уже второй инцидент с порчей изображений почетных граждан города за последнее время. Так, в июле среди ночи неизвестный украл с Доски почета портреты бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева и экс-мэра Кемерова Владимира Михайлова.

СПРАВКА КП

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района. В 1948 году вместе с семьей переехал в Калининград. Позже окончил Военную авиационную школу на Украине, затем Чугуевское военное авиационное училище. Был включен в первый отряд космонавтов. Алексей Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Именно он первым в истории человечества вышел в открытый космос 18-19 марта 1965 года.

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