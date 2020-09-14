Причиной обрушения на шахте в Кузбассе стало нарушение требований безопасности. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Заместитель губернатора Андрей Панов назвал предварительную причину обрушения на шахте в Кузбассе, которое произошло в ночь на 14 сентября. Ею стало нарушение требований промышленной безопасности.

Напомним, что в результате внезапного выброса угля и газа на шахте «Чертинская-Коксовая» в Белове погиб шахтер.

Как сообщил Андрей Панов, сейчас на шахте работают две бригады ВГСЧ, к разбору завалов и поискам пропавшего шахтера привлечены также 17 сотрудников шахты. Ожидается поступление спецтехники, которая позволит ускорить темпы разбора горной массы и восстановить конвейерную цепочку.

«Для выяснения причин происшествия создана комиссия, в составе которой руководители Ростехнадзора, профильных научных институтов и других структур, - написал замгубернатора в своем Instagram. - По словам и.о. руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Сербиновича, причиной аварии, по предварительным данным, стало нарушение требований промышленной безопасности.

По поручению губернатора Андрей Панов провел совещание с угольными компаниями. Они обсудили возможные причины аварии и меры по недопущению подобных случаев. По итогам совещания на предприятиях должны быть проведены проверки состояния промбезопасности и усилен инструктаж персонала.

- После завершения работы комиссии результаты расследования причин аварии будут доведены до всех угольных предприятий Кузбасса, а также более детально рассмотрены на очередном областном совещании по вопросам промбезопасности и охраны труда, - добавил замгубернатора.

Андрей Панов также сообщил, что руководству «Чертинской-Коксовой» и администрации муниципалитета поставлена задача оказать всю возможную помощь семье погибшего горняка.

Напомним, что выброс угля и газа произошел в забое осевого штрека пласта № 5. На момент ЧП в шахте находились 95 работников, 93 из них поднялись на поверхность. Позже было обнаружено тело горного мастера участка № 5. В настоящее время ведутся поиски машиниста горно-выемочных машин данного участка.

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