Россельхозбанк назвал наиболее перспективные сегменты для развития органического сельского хозяйства

«Очевидно, что между долей «органики» на рынке продовольствия и ВВП на душу населения прослеживается определенная корреляция. Чем быстрее будет расти экономика, тем быстрее будет расти рынок органической продукции», - комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Ускорению роста потребления органической продукции могут способствовать эффект низкой базы, а также вступление в силу с 1 января этого года закона об органической продукции, разработанного Минсельхозом России. Документ определил принципы ее производства в России и легализовал использование соответствующей маркировки.

«Российский рынок органической продукции находится в самом начале своего развития. По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ), доля органической продукции на продовольственном рынке России составляет около 0,1 процента - при объеме продаж органической продукции порядка 10 миллиардов рублей и общей емкости рынка продуктов питания порядка 10 триллионов рублей», - поясняет Андрей Дальнов.

На данный момент на российском потребительском рынке «органики» преобладает импортная продукция, доля которой, по разным оценкам, составляет 80-90 процентов. Российские производители пока больше работают в b2b сегменте, значительная часть продукции экспортируется. Переход на органическую модель производства, как правило, сопровождается ростом издержек и снижением производительности.

По оценкам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, эта модель наиболее перспективна в тех сегментах АПК, которые в значительной степени интегрированы в международную торговлю и уже взаимодействуют с рынками, на которых органическая продукция пользуется большим спросом.

Еще одним важным фактором, который определяет предрасположенность того или иного сегмента к переходу на органическое производство, является доля конкурентоспособных крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и небольших организаций, которые обладают достаточной гибкостью в изменении производственного процесса.

«С этой точки зрения мы считаем, что такие наиболее популярные экспортно-ориентированные отрасли, как зерновые, масличные, зернобобовые культуры, где высока доля небольших фермерских хозяйств в общем объеме производства, обладают наибольшим потенциалом для развития производства органической продукции», - уточняет Андрей Дальнов.

Среди конкретных культур востребованы российская органическая пшеница, зеленый горох, соя, гречиха. Определенное значение имеет также эффект низкой базы – только 0,3 процента пашни в РФ используется для производства «органики». В ЕС этот показатель составляет около 10 процентов.

Высокая доля КФХ в производстве овощей открытого грунта указывает на высокий потенциал роста производства органической продукции в данном сегменте. Основным каналом сбыта в данном случае являются поставки на внутренний рынок. Препятствием может служить тот факт, что в сознании российского потребителя понятие «фермерский» уже указывает на особенное качество продукции. Кроме того, фермеры могут выделять свою продукцию более наглядным способом – производя овощи, отличающиеся цветом или формой (фиолетовая морковь, желтый редис) или пока еще нетипичные для российского овощеводства (спаржа).

В животноводстве наиболее перспективным направлением для производства органической продукции является молочное скотоводство. Этот один из сегментов российского АПК, где фермерские хозяйства наиболее конкурентоспособны и достаточно мобильны для удовлетворения растущего спроса на органическую продукцию. Высокая инвестиционная активность в сегменте переработки молока также может привести к росту спроса на органическое молоко. Конкуренция в сегменте переработки будет быстро расти, что будет мотивировать переработчиков на поиск продуктовых ниш, в которых они смогут поддерживать маржинальность. Рост производства органического молока закономерно приведет к росту потребности в органических зеленых кормах.

В то же время, как отмечают эксперты Центра отраслевой экспертизы, высокая концентрация и роль эффекта масштаба являются препятствием для развития производства органической продукции. Именно поэтому в свиноводстве и бройлерном птицеводстве перспективы развития органического производства ограничены. Эти отрасли ориентированы на производство недорогих продуктов в больших масштабах и играют важную роль в обеспечении базовых потребностей населения в животных белках.

По данным Института исследований органического сельского хозяйства (FiBL), на настоящий момент объем мирового рынка органической продукции составляет 100 миллиардов долларов. По прогнозам, к 2024 г. эта цифра должна удвоиться. США занимают 50% мирового рынка органической продукции, страны ЕС – 35 процентов, Китай – около 10 процентов. По объему внутреннего рынка также выделяются Австралия, Канада, Япония, Швейцария. Как правило, на развитых рынках «органики» ее доля в розничной торговле продовольствием не превышает 5-6 процентов. Исключениями являются Швейцария и Дания, где этот показатель составляет около 10 процентов.

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